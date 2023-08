Earps d’Angleterre remet en question la déclaration de Nike sur le maillot du gardien de but

La gardienne anglaise Mary Earps a remis en question une déclaration de Nike concernant l’indisponibilité de sa réplique de maillot lors de la récente Coupe du monde féminine.

Le vainqueur du Golden Glove lors du tournoi au cours duquel l’Angleterre a atteint la finale s’est exprimé avant la Coupe du monde lorsque les supporters n’ont pas pu acheter la version féminine du maillot de gardien de but de l’Angleterre.

Nike a publié une déclaration après la finale de la Coupe du monde pour dire qu’elle comprenait le désir d’une version commerciale du maillot et qu’elle travaillait à la recherche de solutions pour les futurs tournois.

Earps a publié la déclaration sur son compte Instagram avec la question « @Nike est-ce votre version d’excuses/de prise de responsabilité/d’une puissante déclaration d’intention ? »

Le gardien de Manchester United a également publié un lien vers une pétition de Change.org qui demande aux gens de soutenir Earps et toutes les gardiennes. La pétition compte plus de 130 000 signataires.

L’Angleterre Mary Earps détient le prix Golden Glove après la finale de la Coupe du monde féminine. Marc Atkins/Getty Images

Nike a perdu son potentiel de revenus après que l’équipe féminine américaine ait subi sa première élimination en Coupe du Monde, mais la participation de l’Angleterre à la finale a fourni une source de revenus supplémentaire.

« La demande pour le maillot Nike des Lionnes a été incroyablement forte », a déclaré Nike avant la finale dimanche.

Le maillot de gardien de but masculin de l’Angleterre est disponible à l’achat.

Avant le tournoi, Earps a critiqué Nike pour ne pas avoir mis en vente le kit de gardien de but des Lionnes,

« Je ne peux pas vraiment édulcorer cela, donc je ne vais pas essayer. C’est extrêmement décevant et très blessant », a déclaré Earps aux journalistes le mois dernier. « C’est quelque chose que j’ai combattu à huis clos, j’ai essayé de passer par les bons canaux autant que possible.

« C’est pourquoi je n’en ai pas parlé publiquement, même si on m’a beaucoup posé des questions à ce sujet ces derniers mois, car j’essayais désespérément de trouver une solution avec la FA et avec Nike. Malheureusement, c’est devenu très Il est évident que ce n’est pas possible et qu’il n’y aura pas de solution acceptable pour les jeunes enfants. »