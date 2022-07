Earl McGrath était un personnage. Son placard était rempli d’enregistrements rares.

Largement autodidacte, McGrath a trouvé du réconfort en dévorant la littérature, la poésie et la philosophie, et en est venu à se considérer comme un personnage proustien. Passant de lave-vaisselle à esthète, McGrath, jeune homme, a démontré les qualités qui le porteraient tout au long de la vie : un sens de l’humour désarmant et une capacité étonnante à se lier d’amitié avec les personnes cultivées, célèbres et riches.

Entre deux séjours en tant que marin marchand, McGrath a dérivé vers la Californie, correspondant et visitant Aldous Huxley à Los Angeles et Henry Miller à Big Sur. Il a également développé une amitié improbable avec le poète anglais WH Auden, qui a présenté McGrath lorsqu’il a déménagé au début des années 50 à New York, où il a rencontré une foule animée qui comprenait l’écrivain Frank O’Hara et le le parrain du pop art Larry Rivers.

En 1958, McGrath, 27 ans, a commencé à travailler comme assistant du compositeur Gian Carlo Menotti, aidant à organiser le premier Festival de Spoleto en Ombrie, en Italie. Là, il noue une relation improbable avec une héritière, Camilla Pecci Blunt, fille d’une marquise florentine et d’un financier américain. Le couple s’est marié en 1963 contre la volonté de sa famille, et bien qu’ils aient enduré de longues périodes de séparation physique au cours des décennies suivantes, il est resté attaché à leur union.

L’un de ses prochains déménagements a été à Los Angeles, où McGrath a trouvé son chemin dans l’industrie du cinéma et a développé un cercle social étroit de lettrés hollywoodiens, y compris Joan Didion, qui a dédié sa collection d’essais de 1979, “The White Album”, à McGrath. La biographe de l’écrivain Eve Babitz, Lili Anolik, a déclaré que McGrath “était l’une des personnes les plus influentes et les plus dommageables de sa vie”, expliquant comment Babitz travaillait en tant qu’artiste et designer d’albums au début des années 70 lorsque McGrath a interrogé avec désinvolture l’une d’elle. choix de couleurs. Sa confiance en elle a tourné, “elle s’est concentrée sur l’écriture”, a déclaré Anolik. “Donc, nous, la culture, devons beaucoup à Earl d’une certaine manière.”