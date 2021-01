Un comte a décidé d’abandonner la prononciation traditionnelle de Harewood House du 18ème siècle après que le nom ait semé la confusion chez les chauffeurs de taxi.

Le huitième comte de Harewood, David Lascelles, en photo, a abandonné une pratique vieille de plusieurs siècles

Le huitième comte de Harewood, David Lascelles, a accepté la défaite et a renoncé à une pratique séculaire consistant à retirer la lettre «e» du nom de son domaine.

Prononcer le nom comme « Har-wood » est devenu trop difficile, après que les taxis l’ont emmené dans la maison au cœur du Yorkshire ne savaient pas où c’était.

La décision de Lord Harewood de prononcer la première syllabe comme «lièvre» est très différente de l’opinion de son père George Lascelles, rapporte le Times.

Il avait été un «perspicace absolu» pour la prononciation traditionnelle et même le comte actuel craignait d’accepter que la lettre ne se fasse entendre.

Jane Marriott, directrice de la fiducie régissant la maison et le terrain classés de catégorie I, a déclaré que si vous êtes à Leeds et que vous « montez dans un taxi, vous devrez demander Harewood ».

Elle a ajouté: « Nous avons fait un énorme travail pour réinventer ce qu’est une maison de campagne au 21ème siècle.

«Et je ne voulais pas que la première conversation que j’ai avec tout le monde porte sur la façon dont vous le prononcez.

Elle a dit que lorsqu’elle avait rencontré le septième comte pour la première fois, il avait clairement exprimé son dévouement à «Harwood», mais que le huitième était plus «détendu à propos de sa nouvelle apparence».

La maison du 18ème siècle a été construite en grande partie grâce aux bénéfices de la traite des esclaves et la décision de changer la prononciation faisait partie de l’approche du passé de la famille.

Mme Marriott a ajouté que le comte et la comtesse ont été « réfléchis, audacieux et courageux » en parlant ouvertement de l’histoire et de la richesse à partir de laquelle la maison a été construite.

Elle l’a ajouté et d’autres domaines de maisons de campagne construits au moins en partie à partir des bénéfices de la traite des esclaves «avaient encore beaucoup à faire».

Le septième comte, George Lascelles, (photo) avait été un « collant absolu » pour la prononciation traditionnelle