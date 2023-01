Eamonn Holmes victime d’une arnaque parmi des milliers de personnes par un fraudeur utilisant son argent pour vivre dans un hôtel de luxe

EAMONN Holmes a révélé qu’il s’était fait escroquer des milliers de livres après s’être fait voler sa carte d’identité.

Le présentateur de GB News, qui est récemment revenu sur les écrans après une longue pause en raison d’une bataille en cours contre la douleur chronique, a déclaré qu’il avait été ciblé par un fraudeur.

Rex

Grille arrière

Eamonn est retourné travailler chez GB News aujourd’hui[/caption]

Eamonn, 63 ans, qui est revenu cette semaine pour présenter son programme d’information aux côtés d’Isabel Webster, a déclaré qu’il avait dû faire face à cette épreuve stressante.

L’ancienne star d’ITV – qui a récemment eu quatre mois d’arrêt de travail à la suite d’une opération majeure – a admis qu’il avait été escroqué de milliers de livres.

Eamonn a déclaré qu’un imposteur avait volé son identité et vivait dans un hôtel de luxe sous son nom.

Il a déclaré aux téléspectateurs lundi matin: “Il n’y a peut-être qu’un seul Eamonn Holmes, mais un gars a pu aller vivre dans un hôtel en utilisant mon nom pendant deux bonnes semaines dans le meilleur hôtel de Belfast.

“Personne n’a pensé à dire : ‘tu n’es pas aussi beau qu’Eamonn Holmes, tu ne peux pas être Eamonn Holmes’.

“Il est allé et il a vécu dans un hôtel du centre de Belfast pendant deux semaines.”

Eamonn a expliqué plus tard qu’il avait “volé beaucoup d’argent” sur son compte bancaire dans le processus.

“Il a acheté des matériaux de construction, des dalles, du béton, des cheminées en marbre, toutes sortes”, a déclaré Eamonn à son co-animateur choqué.

“À la fin de cela, le juge a dit que c’était un crime sans victime, donc il n’a pas été renvoyé. Le juge pensait essentiellement que je devais rencontrer ce type et me réconcilier avec lui, quoi que ce soit.

«Je lui ai essentiellement dit où le coller. Ce n’est pas un crime sans victime.

Eamonn a expliqué que l’horrible vol d’identité l’avait laissé du mal à faire confiance après qu’il “soupçonnait les gens autour de lui” et l’avait laissé “stressé”.

“J’ai eu beaucoup de chance dans le fait que la banque m’a remboursé mais l’idée que c’est sans victime est fausse”, a-t-il lancé.

Cela vient après qu’Eamonn ait été vu se diriger vers le studio ce matin avec des béquilles alors qu’il faisait son retour à la télévision.

Le présentateur très apprécié est récemment tombé dans les escaliers et s’est cassé l’épaule après avoir subi une opération au dos.

Eamonn a été aperçu de bonne humeur alors qu’il liait les bras à sa collègue hôte Isabel, vêtu d’un costume élégant.

Le duo présentateur a été vu entrer ensemble lors de son premier jour de retour au GB News Breakfast lundi matin.

Hier, Eamonn a ravi les fans en annonçant qu’il reviendrait à son émission GB News’ Breakfast.

Il a révélé : « Je suis de retour demain, ce qui ressemble à une menace, n’est-ce pas !

« Vous pouvez ou non être au courant de ce qui m’est arrivé. J’ai subi une opération au dos parce que j’avais des problèmes de disque depuis environ un an et demi et l’opération a touché une de mes jambes, ce qui m’a fait tomber dans les escaliers et me casser l’épaule.

“Alors j’avais une jambe qui ne fonctionnait pas, et une épaule qui ne fonctionnait pas – et beaucoup d’autres choses entre les deux.”

La brave star a ajouté: “Alors me voici. J’ai l’impression qu’il n’y a qu’un nombre limité de coffrets que je peux regarder ou vous recommander !

« Je ne suis pas meilleur, mais je suis meilleur que je ne l’étais. Et j’ai décidé d’essayer de retourner travailler sur GB News à partir de demain. C’est sur la base que le travail, espérons-le, aidera à me guérir.