Eamonn Holmes va épouser la légende de Coronation Street après dix ans de fiançailles

EAMONN Holmes s’apprête à épouser une légende de Coronation Street après dix ans de fiançailles.

Le présentateur de télévision est marié à sa femme Ruth Langsford depuis 2010.

Eamonn Holmes s’apprête à épouser une légende de Coronation Street après dix ans de fiançailles[/caption] Twitter/Charlie Lawson

Eamonn s’apprête à célébrer le mariage de la star de Corrie, Charlie Lawson, qui incarnait Jim McDonald[/caption]

Aujourd’hui, Eamonn, 63 ans, joue un grand rôle dans un autre mariage, cette fois pour son ami proche Charlie Lawson.

Charlie, 63 ans, est surtout connu pour son rôle de Jim McDonald dans Coronation Street et est fiancé à sa fiancée Debbie Stanley depuis plus d’une décennie.

Mais le couple se marie enfin et Eamonn présidera la cérémonie.

S’exprimant lors du GB de mardi NouvellesEamonn a parlé d’Ed Sheeran organisant un mariage à Las Vegas.

Il a ajouté : « C’est une fenêtre sur ma vie. Je ne peux pas aller dans un hôtel sans que quelqu’un ne vienne me taper sur l’épaule et me dise : « Ma fille va se marier dans le suivant chambre, tu n’irais pas les voir ?

« Il y a deux semaines, j’ai reçu un appel téléphonique d’un ami cher dont j’allais assister au mariage et il m’a dit : « Nous ne voulons pas seulement que tu ailles au mariage, nous voulons que tu diriges la cérémonie ».

« Alors, j’ai enterré George Best, n’est-ce pas ? Alors sa famille m’a téléphoné et m’a dit : « Nous ne voulons pas de prêtre ou quoi que ce soit, mais nous voulons que tu fasses celui de George ». funérailles cérémonie’.

«Et maintenant, je vais épouser Charlie Lawson – Jim McDonald de Coronation Street. Alors voilà. Je devrais peut-être devenir une sorte de prédicateur.

Ses commentaires sont intervenus le jour même où il a fait le point sur ses maux de dos chroniques.

Le journaliste a expliqué comment il allait alors qu’il discutait du NHS dans l’émission.

Il a déclaré : « Vous voyez, j’ai toujours pensé que j’aurais aimé être médecin. Je n’ai jamais pensé que j’étais assez intelligent pour le faire.

«Je m’en rends compte maintenant parce que je reçois tellement de consultations avec tellement de gens sur ce qui ne va pas chez moi.

« Et tu sais quoi? « Personne ne sait! Ce n’est pas joint. »

Eamonn est marié à Ruth Langsford depuis 2010[/caption]