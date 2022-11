Eamonn Holmes subit un nouveau coup dévastateur pour sa santé après la chute d’un cauchemar

EAMONN Holmes a subi une chute à son domicile de Surrey – laissant la star avec une épaule fracturée et dans « une douleur terrible ».

L’ancienne star de This Morning, âgée de 62 ans, a été “vidangée” par son dernier problème de santé, a déclaré son représentant aujourd’hui.

La chute signifie qu’Eamonn – qui a récemment subi une opération à la colonne vertébrale pour essayer de soulager la douleur chronique au dos et aux jambes – restera hors des ondes.

La star a déjà parlé de son combat contre l’insomnie à cause de sa douleur et a révélé en mars qu’il avait également souffert de zona dans le passé.

L’Express a révélé que l’accident a laissé Eamonn avec une épaule fracturée et l’a forcé à subir une deuxième opération en l’espace de quelques semaines seulement.

Son représentant a expliqué: “A la suite d’une opération chirurgicale majeure, Eamonn a fait une chute à la maison il y a quelques semaines et a dû subir une autre opération.

“Il est naturellement vidé par le revers, mais la bonne nouvelle est que l’opération à l’épaule s’est bien déroulée. Il reçoit maintenant des soins fantastiques et se repose.

“Malheureusement, cela signifie qu’Eamonn aura probablement besoin d’une période plus longue sans télévision qu’il ne le pensait au départ pour se rétablir et guérir.”

Il a ajouté à propos de la star, qui co-anime l’émission du petit-déjeuner sur GB News avec Isabel Webster : “Malgré qu’il souffre énormément, il reste positif.

“Il a hâte de faire ce qu’il aime le plus et d’être de retour à la télévision et de présenter sur GB News dès qu’il le pourra.”

La star a rendu hommage aux “merveilleux soins” que lui a prodigués le NHS.

Le porte-parole a ajouté: «Il aimerait également remercier tous ceux qui lui ont envoyé des messages de rétablissement.





“Eamonn se concentre désormais uniquement sur le repos et l’amélioration – ce qu’il est déterminé à faire.”

Il se rétablira dans la maison de Surrey qu’il partage avec sa femme et ancienne co-animatrice de This Morning, Ruth Langsford.

S’exprimant en septembre, le présentateur a expliqué l’opération qu’il allait subir pour soulager ses douleurs chroniques.

Il a écrit dans l’Express : « Cette semaine, un chirurgien me coupera le dos pour, espérons-le, soulager la pression sur mes nerfs sciatiques.

“C’est une opération qui comporte 20% de risques de mal tourner, mais la douleur et les restrictions dont je souffre depuis 18 mois, j’ai décidé que c’était un risque que je suis prêt à prendre.”

