Eamonn Holmes s’exprime après que Phillip Schofield a admis avoir eu une liaison avec un employé beaucoup plus jeune de This Morning

EAMONN Holmes a rompu son silence quelques heures après que Phillip Schofield a admis avoir eu une liaison avec un employé d’ITV beaucoup plus jeune.

Holmes – qui a beaucoup parlé de la chute de ses anciens amis – a déclaré que Phillip « avait finalement été pris au dépourvu » dans une diatribe cinglante sur Twitter.

Rex

Cela s’est produit quelques heures après que Schofield, 61 ans – qui a été limogé par This Morning la semaine dernière – a déclaré qu’il était « profondément désolé » pour l’affaire « imprudente, mais pas illégale ».

Il est entendu que le jeune homme – qui était adolescent lorsqu’il a rencontré Schofield – n’est pas une personnalité publique et ne voulait pas que la relation soit révélée.

Schofield était toujours marié à sa femme Stephanie Lowe au moment de l’affaire.

Dans un communiqué, Schofield a déclaré: « J’ai eu une relation consensuelle avec un collègue masculin plus jeune.

« Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié.

« Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant terminé. Quand j’ai choisi de sortir, je l’ai fait entièrement pour mon propre bien-être. Personne ne m’a « forcé » à sortir.

« Ni moi ni personne d’autre, à ma connaissance, n’avons jamais émis d’injonction, super ou autre, au sujet de ma relation avec ce collègue, il n’a jamais été déplacé ou limogé par ou à cause de moi.

« Dans un effort pour protéger mon ex-collègue, je n’ai pas dit la vérité sur la relation.

« Mais mon départ récent, sans rapport avec This Morning, a alimenté les spéculations et soulevé des questions qui l’ont touché, donc pour lui, il est important que je sois honnête maintenant.

« Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille.

« Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme.

« J’ai donc décidé de me retirer des British Soap Awards, mon dernier engagement public, et je démissionne d’ITV avec effet immédiat en leur exprimant mon immense gratitude pour toutes les opportunités incroyables qu’ils m’ont offertes.

«Je vais réfléchir à mon très mauvais jugement à la fois en participant à la relation et en mentant à ce sujet.

« Pour protéger sa vie privée, je ne nomme pas cet individu et mon souhait le plus profond est que lui et sa famille puissent désormais poursuivre leur vie sans nouvelle intrusion, et que cette déclaration leur permette de le faire.

« Je demande maintenant aux médias de respecter leur vie privée. Ils n’ont rien fait de mal et je demande que leur vie privée soit respectée.

Schofield a été abandonné par son agent YMU, qui a déclaré dans un communiqué: «L’honnêteté et l’intégrité sont des valeurs fondamentales pour l’ensemble des activités de YMU, définissant tout ce que nous faisons.

« La gestion des talents est une relation entièrement basée sur la confiance.

« Cette semaine, nous avons appris de nouvelles informations importantes sur notre client Phillip Schofield. »

Schofield a déclaré: « C’est avec le plus profond regret qu’après 35 ans de gestion irréprochable par YMU, j’ai accepté de démissionner de leur représentation avec effet immédiat. »

Les tensions ont monté en flèche entre la femme de Phil et Eamonn et sa collègue présentatrice Ruth Langsford lorsque Phil l’a interrompue lors d’un segment sur Loose Women.

Furieuse, Ruth a déposé une plainte officielle auprès d’ITV concernant son comportement, et huit autres employés nous ont dit que l’animateur était « toxique ».

Eamonn a partagé ses réflexions sur Phil via une interview dans un supplément de journal – il a déclaré: «Phillip est réputé pour snober les gens. Il est très passif-agressif.

« C’est à Ruth de dire ce qu’elle ressentait, mais je me sentais blessée pour elle. Personne ne m’aurait snobé comme ça.

Eamonn a claqué This Morning et ITV après avoir été exclu de son créneau du vendredi.