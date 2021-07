EAMONN Holmes a été sauvagement moqué par l’invité Gyles Brandreth sur This Morning aujourd’hui.

Le favori de Celebrity Gogglebox a appelé l’épouse d’Eamonn, Ruth Langsford, la « soignante » de l’hôte après avoir fait une gaffe maladroite à l’antenne.

3 Eamonn a été impitoyablement taquiné ce matin aujourd’hui

3 Gyles a appelé la femme d’Eamonn, Ruth, sa « soignante »

Ruth, 61 ans, a ri en accompagnant les taquineries – avec Eamonn, 61 ans, voyant également le côté drôle.

Faisant référence à l’émission Great Canal Journeys de Gyles, Eamonn a déclaré: « Je m’emporte avec vous et Sheila Hancock sur ce bateau sur le canal 5… »

Gyles a interrompu: « C’est en fait Channel 4… » il a ensuite fait un geste vers Ruth alors qu’il plaisantait en plaisantant: « Demandez à votre soignant d’utiliser la chose, ça s’appelle un changeur de chaîne.

« Son [on] juste avant Gogglebox, sur lequel vous figurez également. »

Lui as-tu dit qu’il était sur Gogglebox ? » Gyles à Ruth

Gyles a demandé à Ruth : « Lui as-tu dit qu’il y était ?

Ruth gloussa alors qu’elle se tournait vers son mari et cria haut et fort : « Tu y es, ma chérie !

Eamonn a ri d’un air penaud en essayant de faire avancer la conversation, corrigeant: « Mon point est [the show] nous amène à une vie différente et à un rythme plus lent. »

Il y a eu l’indignation l’année dernière lorsqu’Alison Hammond et Dermot O’Leary ont repris le créneau du vendredi habituel du couple marié sur This Morning, et les fans ont été ravis de leur retour dans l’émission cette semaine.

Eamonn et Ruth sont intervenus tandis qu’Alison et Dermot, et les hôtes du lundi au jeudi Holly Willoughby et Phillip Schofield profitent de leurs vacances d’été.

Ils présenteront le programme de jour tout au long de l’été, avec Holly et Phil qui devraient revenir le 31 août 2021 – le lendemain du jour férié d’été.