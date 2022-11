Eamonn Holmes rompt son silence après une chute d’horreur en disant “J’ai traversé l’enfer”

EAMONN Holmes a rompu son silence sur sa chute terrifiante à la maison qui l’a laissé avec une épaule fracturée et dans “une douleur terrible”.

Eamonn, 62 ans, a été contraint de s’absenter du travail le mois dernier pour une opération visant à soulager sa douleur chronique lorsque les choses sont allées de mal en pis lorsqu’il est tombé dans les escaliers.

Eamonn a révélé qu’il avait traversé quelques semaines “infernales”[/caption]

La star a récemment subi une opération pour tenter de soulager sa douleur chronique[/caption]

Le présentateur de télévision a parlé de “traverser l’enfer” avec une épaule fracturée alors qu’il se remettait d’une opération au dos.

La star de GB News a déclaré qu’il avait eu quelques semaines “infernales” et qu’il aurait besoin d’encore plus de temps pour se rétablir complètement avant de revenir présenter les nouvelles avec sa co-star Isabel Webster.

Eamonn, qui a déjà disparu de l’émission depuis plus d’un mois, a admis que sa chute était un “revers massif” dans le processus.

Rompant son silence, il a déclaré à GB News: “Le mois dernier, j’ai fait une chute à la maison alors que je me remettais de mon opération du dos et je me suis fracturé l’épaule.

“Ce fut un énorme revers et cela signifie que je vais devoir prendre un peu plus de temps libre pour m’améliorer.

“Cela a été des semaines infernales, mais de jour en jour je m’améliore et je reste positif et j’essaie de voir le bon côté des choses.

“J’ai hâte de retourner travailler chez GB News et de faire ce que j’aime le plus, présenter les nouvelles et discuter des problèmes du jour aux côtés d’Isabel avec nos merveilleux téléspectateurs et auditeurs.”

Cela vient après qu’il a été révélé qu’Eamonn ne serait pas de retour à la télévision avant l’année prochaine après avoir subi la chute dévastatrice à la maison.

L’ancienne star de This Morning a fait une mauvaise chute dans sa maison de Surrey – le laissant avec une épaule fracturée et dans “une douleur terrible”.

Sa co-animatrice Isabel a partagé la nouvelle la semaine dernière, déclarant aux fans: «Ces dernières semaines ont été difficiles pour ma charmante amie et co-présentatrice.

“J’ai hâte de le retrouver, en forme, au Nouvel An.”

La chute d’Eammon est survenue peu de temps après avoir subi une opération à la colonne vertébrale pour tenter de soulager la douleur chronique au dos et aux jambes.

La star de la télévision s’est fracturé l’épaule et l’a contraint à subir une deuxième opération en l’espace de quelques semaines seulement.

Son représentant a expliqué: “A la suite d’une opération chirurgicale majeure, Eamonn a fait une chute à la maison il y a quelques semaines et a dû subir une autre opération.

“Il est naturellement vidé par le revers, mais la bonne nouvelle est que l’opération à l’épaule s’est bien déroulée. Il reçoit maintenant des soins fantastiques et se repose.

“Malheureusement, cela signifie qu’Eamonn aura probablement besoin d’une période plus longue sans télévision qu’il ne le pensait au départ pour se rétablir et guérir.”

Il a ajouté à propos de la star, qui co-anime l’émission du petit-déjeuner: “Malgré qu’il souffre énormément, il reste positif.

“Il a hâte de faire ce qu’il aime le plus et d’être de retour à la télévision et de présenter sur GB News dès qu’il le pourra.”