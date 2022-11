Eamonn Holmes révèle son chagrin après la mort de sa mère Josie – et pleure « enfin, elle a retrouvé papa maintenant »

EAMONN Holmes a révélé son chagrin d’amour après la mort de sa “belle” maman.

Le présentateur de télévision, 62 ans, a partagé la nouvelle déchirante aux côtés d’une image de Josie dans un post Instagram touchant.

Instagram

Il a partagé une image de Josie dans un hommage émouvant[/caption]

Eamonn a écrit: “Mes 4 frères incroyables et moi avons dit au revoir pour la dernière fois à notre belle maman Josie cet après-midi.

« Elle est enfin réunie avec papa maintenant. C’est notre seule consolation.

“Nous l’aimions et elle nous manquera tellement. Chaque fois que je lui rendais visite, elle venait à la porte pour me bénir avec de l’eau bénite et me dire au revoir.

“Maintenant, malheureusement, c’est vraiment Goodbye Mummy x”

