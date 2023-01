Eamonn Holmes ravive une querelle amère avec ITV après avoir été licencié de This Morning alors qu’il publie une réprimande brutale

EAMONN Holmes a relancé sa querelle avec ITV après avoir publié une brutale réprimande à la télé en direct.

La légende de la radiodiffusion de 63 ans a fait des commentaires tranchants lors de son émission GB News Breakfast ce matin.

Nouvelles GB

Eamonn a relancé sa querelle avec ITV ce matin[/caption]

Lui et sa co-animatrice Isabel Webster discutaient du nouveau morceau diss de Shakira, destiné à son ex Gerard Pique, et Eamonn a commencé à discuter de certaines personnes qui étaient «mortes» pour lui.

Après avoir demandé aux téléspectateurs d’appeler avec leurs histoires de vengeance, Isabel a dit à Eamonn: «Vous parlez d’un bon jeu à ce sujet. Oui, tu en parles bien, mais en fait, toutes les personnes dans ta vie avec qui tu as eu des ding dongs dans le passé, tu es en bons termes maintenant quand j’y pense ?

Eamonn l’a rapidement corrigée, expliquant qu’il avait encore du boeuf avec certaines personnes de l’industrie.

Alors qu’Isabel lui demandait s’il avait encore des problèmes non résolus avec son ancienne co-animatrice de GMTV, Anthea Turner, qu’il surnommait la “princesse Tippytoes”, Eamonn a déclaré qu’il était “prêt à pardonner et à oublier”.

Après qu’Isabel ait alors commenté qu’il était doué pour “surmonter” les querelles, il a révélé qu’il avait parfois de la rancune.

“Non, mais il y a d’autres personnes qui ont des noms qui sont morts pour moi dont je ne peux pas les nommer…” admit le renard argenté.

“N’allons pas là-bas,” intervint Isabel.

“C’est le problème”, a ajouté Eamonn, “Une fois que vous avez traversé… il y a des gens méchants. Avouons-le, il y a des gens méchants et dans la lutte contre le bien ou le mal, je suis bon. Le seul type d’ennemi que vous voulez est un ennemi vaincu.

Eamonn n’a pas nommé de noms, mais il a nommé dans le passé son collègue animateur de This Morning, Phillip Schofield, ainsi que ses employeurs de jour ITV.

Il a surnommé Phil “passif agressif” et a dit qu’il avait l’habitude de “snober” les gens.

Eamonn a également qualifié ITV de “sournois” pour la façon dont ils ont géré son limogeage de This Morning.

En juillet dernier, il a également fustigé la chef d’ITV, Dame Carolyn McCall, après sa hache amère.

Le présentateur de télévision affirme qu’il n’a jamais reçu d’explication pour avoir été remplacé par Alison Hammond et Dermot O’Leary.

Cela est venu après ses commentaires controversés, suggérant qu’il pourrait y avoir un lien entre les mâts 5G et la propagation du coronavirus.

Lorsqu’on lui a demandé si c’était la raison de son limogeage, Eamonn a déclaré au Mirror : « Cela ne m’a jamais été mentionné. Si tel était le cas, ce serait au moins une raison.

« Et si Dame EasyJet [ITV boss Dame Carolyn McCall, ex-chief exec of EasyJet] avait voulu des excuses ou une sorte d’explication, très bien. Mais elle n’a jamais décroché le téléphone et m’a demandé.