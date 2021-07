Eamonn Holmes, ravi, révèle qu’il est un grand-père ce matin après que son fils Declan et sa femme Jenny ont accueilli leur premier enfant

EAMONN Holmes a révélé qu’il était devenu grand-père après que son fils Declan et sa femme Jenny eurent accueilli leur premier enfant.

Le présentateur de télévision, 61 ans, a annoncé la bonne nouvelle dans l’émission This Morning d’aujourd’hui aux côtés de son épouse Ruth Langsford.

5 Eamonn Holmes a annoncé qu’il était maintenant grand-père

5 Son fils Declan et sa femme Jenny ont accueilli leur premier enfant

5 Ruth Langsford applaudit à ses côtés

Souriant, Eamonn a déclaré aux téléspectateurs que la petite fille s’appelait Amelia et qu’elle pesait 7 lb 6 oz.

Il a dit : « Certaines choses ont changé depuis la dernière fois que je vous ai vu hier, et c’est… »

Ruth intervint en chantant : « Tu es un grand-père. »

Le studio a éclaté en une salve d’applaudissements.

Le diffuseur a déclaré aux téléspectateurs de This Morning que son fils et sa belle-fille attendaient en avril.

Parent fier

Il a déclaré à l’époque: « Declan est mon fils aîné, il a 32 ans et Jenny est sa femme bien-aimée.

« Ils viennent d’annoncer que moi, avec Valérie et Robin, la maman et le papa de Jenny, et Gabrielle, la maman de Declan, nous allons tous être grands-parents.

« C’est très bien. Nous sommes très heureux. »

Declan est le fils d’Eamonn de son ex-femme Gabrielle avec qui il partage trois enfants.

Il s’est marié avec Jenny, qui est médecin, en Irlande en 2018.

Larmes de joie

Eamonn a révélé qu’il était devenu ému lorsqu’il a appris la bonne nouvelle.

Il a déclaré: « Je ne pensais pas que je serais si heureux, mais quand ils m’ont annoncé la nouvelle, j’en suis devenu très ému.

« J’ai juste pensé : ‘Moi ? Je suis si jeune et dynamique.’

« Quelle belle nouvelle, régénération. La vieille garde sort, la nouvelle garde entre.

« Declan a le même âge que j’avais quand je, eh bien, ta maman, t’ai eu. »

« Jenny – nous te souhaitons bonne chance.

« Le bébé est attendu pour juillet. »

Il a également plaisanté: « S’il vous plaît, aucune obligation d’appeler l’enfant Eamonn.

« Nous ne savons pas si c’est un garçon ou une fille, nous voulons juste que vous soyez en bonne santé et heureux.

« Merci d’avoir apporté tant de joie et de bonheur dans nos vies. »

Ruth a plaisanté: « Je suis la méchante belle-mère, alors peut-être que je serai la méchante belle-mère maintenant. »

5 Eamonn avec son fils aîné Crédit : Rex