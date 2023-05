Eamonn Holmes prend un nouveau coup cryptique à Phillip Schofield après la querelle de This Morning avec Holly Willoughby

EAMONN Holmes a semblé prendre un nouveau coup énigmatique à son ancien collègue de This Morning Phillip Schofield au milieu de ses retombées avec Holly Willoughby.

Eamonn, 63 ans, a clairement indiqué dans le passé qu’il n’y avait pas d’amour perdu entre lui et Phil, qualifiant auparavant l’hôte de The Cube de « passif agressif » et « arrogant ».

Eamonn a partagé ce cliché sur les réseaux sociaux – mais c’est sa légende qui a fait parler les fans[/caption]

Et maintenant, l’animateur de GB News a fait une autre fouille effrontée à propos de Phil, faisant apparemment référence à la prise de bec du présentateur aux cheveux argentés avec sa femme Ruth Langsford.

Eamonn a partagé une photo de lui tenant un exemplaire du magazine Best sur Instagram.

L’article de couverture se concentrait sur une interview qu’Eamonn a donnée au titre, avec le titre : « Se bat avec Ruth ! Exclusivité Eamonn ».

Eamonn a ensuite légendé la photo : « Se bat avec Ruth ? Moi ? Qui oserait et vivrait pour raconter l’histoire ? Lire tout de qui le concerne. »

Et cela n’a pas échappé aux fans que le commentaire aurait facilement pu faire référence au fait que Phil obtienne sa récompense après que Ruth se soit plainte auprès des patrons d’ITV pour le traitement qu’il lui avait réservé pendant qu’elle participait à l’émission de jour.

L’un d’eux a commenté: « Il a l’air d’un homme horrible. Ce qu’il a fait à Fern Britton. Alors belle Ruth. Comme disait ma chérie Nan, ce qui circule revient.

« Je me demande qui oserait » rit une seconde.

Un troisième a ajouté : « Je suis tellement d’accord avec les autres couples que TM est une pagaille sans des journalistes formés comme vous et Ruth. Tu nous manques tellement. »

Eamonn a répondu à ce commentaire par: « Merci de l’avoir dit ».

Le Soleil a révélé en décembre 2019 que Ruth avait déposé une plainte officielle auprès de la responsable de la télévision de jour d’ITV, Emma Gormley, concernant la conduite de Phillip.

Cela fait suite à un incident en avril de cette année-là qui a vu Phillip interrompre brutalement Ruth alors qu’elle présentait un aperçu de Loose Women lors d’un épisode de This Morning.

Une source d’ITV révélée à l’époque : Une source d’ITV a révélé : « Ruth et Eamonn semblent tous deux être traités durement par Phillip. Après que Phillip l’ait littéralement coupée au milieu d’une phrase à l’antenne alors qu’elle animait Loose Women, elle a décidé que c’en était assez. Encore une fois, rien n’a changé.

Eamonn et Ruth ont quitté la série en 2020 après que les patrons aient décidé de les remplacer dans leur créneau habituel du vendredi par Dermot O’Leary et Alison Hammond.

Mais maintenant, l’avenir de Phillip dans la série pourrait être en danger après la révélation de The Sun cette semaine que lui et Holly Willoughby « parlent à peine » après que leur amitié autrefois étroite soit devenue tendue.

ITV a tenu des « pourparlers de crise » hier soir alors qu’ils décidaient quoi faire de la situation.

Les chefs d’ITV ont convoqué des réunions pour discuter de ce qu’il faut faire ensuite au milieu de la dispute du duo, rapporte le Mail.

On dit que la popularité de Phil auprès des téléspectateurs est en chute libre, alors que les patrons décident de leur prochain coup.

Le Sun a contacté ITV pour un commentaire.

Cela vient alors que nous avons révélé que Phil avait confronté son co-animateur de 14 ans lors d’un appel téléphonique tendu peu de temps après que leur rupture ait été rendue publique.

Les initiés ont déclaré qu’un Phil ému avait décroché le téléphone de son partenaire de télévision après qu’il eut été révélé que leur relation autrefois étroite s’effondrait.

Holly avait dit qu’elle avait clairement indiqué aux patrons d’ITV qu’elle hébergerait This Morning sans Phil s’il partait, insistant sur le fait qu’ils étaient des «entités distinctes».

Des sources ont également laissé entendre à quel point les tensions entre Holly et Phil étaient devenues si palpables qu’il était évident pour le personnel sur le plateau qu’ils parlaient à peine lorsque les caméras ne tournaient pas.

Rex

Ruth et Eamonn ont été remplacés le vendredi par Alison Hammond et Dermot O’Leary[/caption]