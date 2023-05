Eamonn Holmes prend UN AUTRE coup sur Phillip Schofield au milieu des informations selon lesquelles il devrait être exclu de This Morning

EAMONN Holmes semble avoir pris UN AUTRE coup sur Phillip Schofield au milieu des informations selon lesquelles il devrait être licencié de This Morning

Le présentateur de télévision a aimé un tweet dans lequel quelqu’un a dit que l’émission / la chaîne l’avait « emporté » ainsi que sa femme Ruth Langsford, 63 ans.

Eamonn Holmes a encore frappé Phillip Schofield

Eamonn a présenté l’émission de petit-déjeuner ITV tous les vendredis avec Ruth entre 2006 et 2021.

Plus tôt cette semaine, Eamonn a pataugé dans la querelle de This Morning alors qu’il appelait les co-stars Holly Willoughby, 42 ans, et Phillip Schofield, 61 ans, « une crise brisée ».

Plus tard, il a fait un commentaire énigmatique après qu’un fan l’ait critiqué pour avoir pataugé dans la rangée Holly et Phil après qu’il ait été révélé que le couple parlait à peine hors caméra dans les coulisses de l’émission ITV.

Mais cela ne l’a pas arrêté car il a aimé un récent tweet d’un fan qui disait: « IMO l’une des pires choses qu’ils aient faites a été de baiser Ruth et Eamonn donc c’est un drame seul. »

Le couple marié a été remplacé par Dermot O’Leary et Alison Hammond au programme il y a deux ans.

Cela vient peu de temps après qu’Eamonn ait semblé prendre un nouveau coup au drame engloutissant This Morning.

Il a aimé un message sur Twitter partagé par un fan qui se montrait avec Ruth dansant autour du studio This Morning.

La vidéo, partagée mardi au milieu de la pression exercée sur Phil pour qu’il quitte This Morning, était sous-titrée: « Des scènes absolues chez @RuthieeL et chez @EamonnHolmes #ThisMorning » aux côtés d’un emoji riant et clignotant.

Cela survient alors que les fans ont supplié Eamonn et Ruth de revenir à This Morning.

L’un d’eux a dit de lui et de Ruth sur une photo récente de lui avec sa femme Instagram : « Super couple, il faut que tu reviennes sur TM. »

Un autre a écrit: « Revenez sur TM, ça vaut la peine de le regarder à nouveau xx »

Eamonn a été très ouvert sur ses sentiments envers Phillip ces dernières années et sa dernière activité sur les réseaux sociaux suggère qu’il apprécie le drame.

Lundi, Eamonn n’a pas retenu ses opinions sur Holly et Phil, dont l’amitié serait sur les rochers.

Parlant du couple manquant aux BAFTA TV Awards, il a déclaré: « Je pense qu’il aurait dû y avoir un prix spécial pour Phillip Schofield et Holly Willoughby pour les meilleurs acteurs. »

Les tensions sont montées en flèche entre la femme de Phil et Eamonn et sa collègue présentatrice Ruth lorsque Phil l’a interrompue lors d’un segment sur Loose Women.

Ruth a déposé une plainte officielle auprès d’ITV pour son comportement, et huit autres employés nous ont dit que l’animateur était « toxique ».

Pas plus tard que la semaine dernière, The Sun a révélé que Phillip craignait d’être exclu de This Morning après sa brouille publique avec sa femme à la télévision, Holly Willoughby.

Il a confronté son co-animateur de 14 ans lors d’un appel téléphonique tendu peu de temps après que leur rupture a été rendue publique.

Holly avait dit qu’elle avait clairement indiqué aux patrons d’ITV qu’elle hébergerait This Morning sans Phil s’il partait, insistant sur le fait qu’ils étaient des «entités distinctes».

Des sources ont également laissé entendre à quel point les tensions entre Holly et Phil étaient devenues si palpables qu’il était évident pour le personnel sur le plateau qu’ils parlaient à peine lorsque les caméras ne tournaient pas.

Le bouleversement a conduit Phil à craindre d’être licencié par ITV.

Une source a déclaré: « Phil aime This Morning, c’est sa vie et il veut rester.

« Il a peur d’être expulsé à cause de ce qui s’est passé.

« Phil a dit qu’il allait se battre pour garder son emploi, mais il ne se fait aucune illusion, il est devenu profondément impopulaire auprès de certaines personnes de la série et de certaines parties du public.

« Sa relation avec Holly était devenue plus distante récemment, mais Phil n’avait aucune idée que tout deviendrait si public et qu’elle voulait se lancer seule. »

