Eamonn Holmes prend un autre coup à This Morning après la révélation de la «vraie raison» pour laquelle il déteste Phillip Schofield

Eamonn Holmes a pris un autre coup à This Morning au milieu de sa querelle en cours avec Phillip Schofield et Holly Willoughby.

Le présentateur n’est pas du genre à mâcher ses mots sur la paire ou le programme qu’il a présenté pendant des années.

Rex

Rex

Eamonn n’a pas caché ses sentiments envers Phillip et Holly[/caption]

Et Eamonn, 63 ans, n’a pas pu résister à ce qui semblait être une fouille claire à l’émission assiégée d’ITV alors qu’il sollicitait son émission GB News Breakfast pour obtenir des votes lors d’une prochaine remise de prix.

Breakfast with Eamonn and Isabel, qu’il anime avec Isabel Webster, a été nominé pour le meilleur programme d’information 2023 aux National Reality TV Awards.

Et la star nord-irlandaise a partagé un message demandant des votes – mais c’est sa légende qui contenait la piqûre dans l’histoire.

« Avouons-le… ça ne devient pas plus réel que nous ! Eamonn a écrit sous une photo annonçant la nomination.

Et il n’a pas tardé à applaudir un troll, qui lui a dit dans les commentaires qu’il avait « considérablement baissé dans mon estime, en particulier à propos de vos attaques contre un autre présentateur ».

Pas du genre à le prendre couché, Eamonn a répondu à l’adepte en disant: « Soyons tous comme toi Tony et laissons les mensonges sans contestation. »

Il a également renvoyé une réponse à un autre troll.

Le suiveur a déclaré: « Je suis vraiment déçu du comportement récent et des commentaires inutiles. Contribuer à la persécution d’une autre personne. Je ne pense pas qu’un vote soit vraiment mérité à la minute.

Eamonn a répondu laconiquement: « Je suis désolé que vous ayez du mal à comprendre qui a été persécuté. »

Cependant, de nombreux fans d’Eamonn ont clairement exprimé leur soutien.

« Je vous aime tous les deux, je peux voir la véritable amitié », a écrit l’un d’eux.

« Toujours vous regarder tous les deux », ébrécha-t-il en une seconde. « Va voter. »

« Simplement le meilleur » résume un tiers.

Cela survient alors que la «vraie raison» de l’aversion d’Eamonn pour Phillip a été révélée.

Eamonn a déterré à plusieurs reprises Schofield, 61 ans, au cours des dernières semaines qui ont suivi le scandale.

Qualifiant son ancien collègue de This Morning de menteur, Eamonn n’a pas hésité à dire au monde ce qu’il pense de l’ex-présentateur et de la relation difficile qu’ils ont partagée.

Pendant des années, Eamonn a partagé le canapé le vendredi avec sa femme Ruth Langsford tandis que Schofield et Holly Willoughby ont présenté du lundi au jeudi.

Un initié a maintenant révélé que l’écart de rémunération drastique entre les deux hommes avait provoqué une rupture, car Eamonn était le « seul bon journaliste » de This Morning.

Ils ont également affirmé que cela mettait en évidence la proximité entre le rédacteur en chef de l’émission, Martin Frizell – qui a été accusé d’être au courant de l’affaire – et Schofield.

S’adressant au MailOnline, l’initié a déclaré: «C’était injuste que Schofield soit non seulement au-dessus de lui dans la hiérarchie, mais paye tellement plus que lui.

« Eamonn toucherait environ 150 000 £ par an pour son rôle de présentateur d’un jour par semaine, tandis que Holly et Phil touchaient plus de 700 000 £ pour leurs quatre jours. »

La source a ajouté que Schofield et Holly « avaient le traitement du tapis rouge » et étaient « considérés comme des stars », laissant Eamonn irrité.

Ils ont ajouté: « Eamonn ne pouvait pas voir comment quelqu’un comme lui, un vrai journaliste, passerait sous le type qui était dans le placard à balais avec Gordon The Gopher. »

Le comportement « dédaigneux » de Schofield et de l’éditeur Martin envers Eamonn et Ruth a vu le couple appelé « l’équipe B », prétend-on.

Des sources proches du couple ont déclaré que le comportement « snippy et passif-agressif » de Schofield était ressenti par la majorité des personnes présentes dans l’émission.

Ils ont dit: « [Eamonn] pensait qu’il traitait très mal les personnes les plus basses de la série.

« Il dit que [Phillip and Holly] étaient grossiers, froids et vénéneux envers lui, ce qu’il ne comprend toujours pas.

« Le point de vue d’Eamonn est que Holly et Phil ont toujours pensé qu’ils étaient bien au-dessus du public, et bien au-dessus d’Eamonn et Ruth – et ils avaient tort sur les deux points. »

Et en octobre 2020, la biographie de Schofield a été publiée, mal orthographiant le nom d’Eamonn partout.

La querelle est devenue publique après que Schofield ait été contraint de quitter l’émission emblématique d’ITV le mois dernier après avoir révélé qu’il avait eu une liaison avec un collègue beaucoup plus jeune.

Getty