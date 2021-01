Eamonn Holmes a offert à ses fans un cadeau rare en partageant une photo de lui avec son jeune frère dans un doux hommage familial.

Le présentateur de This Morning, âgé de 61 ans, a souhaité à son frère Brian un joyeux anniversaire ce week-end, en postant une photo de lui avec son frère, qui a 13 mois son cadet.

C’était le 60e anniversaire de Brian et Eamonn pensait que c’était une bonne occasion de montrer l’un de ses trois frères, qui sont rarement vus sur les médias sociaux du présentateur vétéran.

Eamonn a légendé la photo: « Joyeux anniversaire à mon bébé, frère Brian… Je suis plus âgé de 13 mois mais évidemment, j’ai eu un tour de papier plus difficile que lui [smiley face emoji].

«Je ne peux pas fêter ça … mais nous finirons par nous accoupler. Rires toujours garantis. Beaucoup de bons retours.







(Image: Eamonn Holmes / Instagram)



La photo a suscité une énorme réponse parmi les adeptes d’Eamonn, avec un commentaire: « Je vois un double problème sur cette photo », ajoutant un emoji riant.

L’un des répondants les plus révélateurs était Alison Hammond, qui, avec Dermot O’Leary, a repris le créneau du vendredi sur This Morning qu’Eamonn et sa femme Ruth Langsford avaient l’habitude d’animer.

Le gentil commentaire d’Alison, qui a été écrit à côté d’un emoji de gâteau: « Joyeux anniversaire xx. »

Le gâteau emoji a peut-être déclenché des souvenirs de son alimentation lorsqu’il a passé une grande partie de sa vie à travailler tôt dans la journée.

Eamonn a dit qu’il mangerait six ou sept repas avant sa pause déjeuner pendant que les présentateurs «mangeraient plus» à la télé du petit déjeuner.

Il a commencé sa carrière sur GMTV en 1993 avant de déménager pour animer Sky News en 2005.







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Puis il a commencé à animer This Morning avec sa femme Ruth Langsford, 60 ans, mais le couple n’accueillera que pendant les vacances scolaires.

Eamonn a déclaré au Daily Star: « J’ai passé 26 ans à la télévision du petit-déjeuner. C’est très vieillissant.

«Je n’avais pas réalisé à quel point cela avait changé ma vie, vos habitudes et comment vous êtes. J’étais trois pierres de plus quand j’étais sur GMTV que maintenant.

« Les photos de moi dans la trentaine et la quarantaine, je ne peux tout simplement pas les regarder. »

Eamonn a ajouté: « Vous mangez plus. Vous vous levez tôt et prenez un bol de cornflakes à 4 heures du matin, vous vous mettez au travail et vous avez un rouleau de bacon, puis vous pourriez manger quelque chose à l’air comme un beignet puis vous finissez à 9 heures et quelqu’un dit ‘ vous avez envie d’un petit-déjeuner?

«Ensuite, vous avez des elevenses et vous avez pris six ou sept repas avant le déjeuner.

« Vous courez sur l’adrénaline mais votre cortisol est complètement éteint. »

Eamonn a continué à perdre trois pierres après avoir quitté Sky News et il pèse maintenant 15 pierres.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.