Eamonn Holmes fait sa première apparition publique depuis des mois en utilisant deux bâtons au milieu d’une bataille pour la santé

EAMONN Holmes a fait sa première apparition publique depuis des mois hier soir, alors qu’il rejoignait Piers Morgan lors de sa fête de Noël annuelle.

La star de 63 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier une photo avec son collègue présentateur de télévision Piers, tout en se tenant debout à l’aide de deux bâtons.

Instagram

Eamonn Holmes a fait sa première apparition publique après sa bataille pour la santé[/caption]

Piers et Eamonn ont affiché des sourires alors qu’ils se réunissaient pour la photo dans la rue.

L’ancien présentateur de This Morning, Eamonn, a écrit: « Un grand pas en avant pour moi ce soir – littéralement. Je me suis rendu à un rassemblement de Noël organisé par Piers. Je me sentais vraiment bien d’être dehors et de mélanger. Mieux que la médecine. Joyeux Noël à tous ”

Eamonn s’est récemment battu avec sa santé et il a été contraint de s’absenter du travail en octobre après une opération pour tenter de soulager sa douleur chronique.

En savoir plus sur Eamonn Holmes LE CŒUR BRISÉ D’EAMONN Eamonn Holmes rompt le silence sur la mort de maman avec un doux hommage LE CHAGRIN DE HOLMES Eamonn Holmes ému alors qu’il repose sa mère bien-aimée

Ravis de le revoir sortir, amis et fans de la star ont loué sa bravoure.

“Heureux de voir mon pote », a déclaré la star de Corrie, Ryan Thomas, et Katie Piper a écrit:« C’est bon de vous voir sourire.

Eamonn a subi une chute horrible à son domicile, qui lui a laissé une épaule fracturée.

Le présentateur de télévision a parlé de “traverser l’enfer” avec une épaule fracturée alors qu’il se remettait d’une opération au dos.

La star de GB News a déclaré au moment de la chute: “Le mois dernier, j’ai fait une chute à la maison alors que je me remettais de mon opération du dos et je me suis fracturé l’épaule.





“Ce fut un énorme revers et cela signifie que je vais devoir prendre un peu plus de temps libre pour m’améliorer.

“Cela a été quelques semaines infernales, mais de jour en jour je m’améliore et je reste positif et j’essaie de voir le bon côté des choses.

“J’ai hâte de retourner travailler chez GB News et de faire ce que j’aime le plus, présenter les nouvelles et discuter des problèmes du jour aux côtés d’Isabel avec nos merveilleux téléspectateurs et auditeurs.”

Il a conclu en remerciant ses fans pour leurs “jolis messages” qui l’ont “permis de continuer” pendant les moments difficiles.

Rex