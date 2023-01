Eamonn Holmes fait le point sur sa santé en révélant la date de retour à la télévision

Eamonn Holmes a donné à ses fans inquiets une mise à jour sur son état de douleur chronique et l’a révélé quand il est de retour à la télévision.

Le présentateur très apprécié, âgé de 63 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour expliquer que son armée les fans le reverront très bientôt sur leurs écrans.

Instagram

Eamonn a informé ses abonnés de ses progrès[/caption] Nouvelles GB

Eamonn a partagé une vidéo sur Instagram, s’est assis devant un feu crépitant et a révélé qu’il reviendrait à l’émission Breakfast de GB News demain (9 janvier)

Eamonn a révélé : « Je suis de retour demain, ce qui ressemble à une menace, n’est-ce pas !

« Vous pouvez ou non être au courant de ce qui m’est arrivé. J’ai subi une opération au dos parce que j’avais des problèmes de disque depuis environ un an et demi et l’opération a touché une de mes jambes, ce qui m’a fait tomber dans les escaliers et me casser l’épaule.

“Alors j’avais une jambe qui ne fonctionnait pas, et une épaule qui ne fonctionnait pas – et beaucoup d’autres choses entre les deux.”

La brave star a ajouté: « Alors me voici. J’ai l’impression qu’il n’y a qu’un nombre limité de coffrets que je peux regarder ou vous recommander !

« Je ne suis pas meilleur, mais je suis meilleur que je ne l’étais. Et j’ai décidé d’essayer de retourner travailler sur GB News à partir de demain. C’est sur la base que le travail, espérons-le, aidera à me guérir.

Il a ensuite révélé comment il avait eu du mal à se rétablir à la maison car il était tellement habitué à être occupé.

Eamonn a ajouté: «Comme tous ceux d’entre vous qui sont malades de longue durée ou qui sont en convalescence, en particulier à la maison, le savent, cela entraîne beaucoup de frustration.

“Donc pour moi, je vais essayer. Et j’espère que les choses s’amélioreront en faisant ces choses au jour le jour.

Sa femme Ruth Langsford n’a pas tardé à commenter le message avec un message de soutien.

« Yaaa ! Tu vas me manquer à la maison bien sûr !! » a-t-elle posté.

Ruth a ensuite ajouté : « Et très fière de toi bien sûr x »

Le favori de Strictly Come Dancing, James Jordan, a également envoyé son soutien, commentant: “LE MEILLEUR DANS L’AFFAIRE”

Vanessa Feltz, de Talk TV, a ajouté : « Excellente nouvelle, cher ami. Tellement heureux ”

Rex