Eamonn Holmes aurait été « vidé » quand lui et sa femme Ruth Langsford ont perdu leur créneau This Morning les vendredis.

Le couple ne présentera plus les émissions du vendredi à partir de janvier et a diffusé son dernier spectacle dans la fente vendredi.

Un ami d’Eamonn aurait déclaré au Sun: « Eamonn comprend que les choses changent dans la radiodiffusion – il est un ancien dans ce domaine maintenant.

« Mais la situation à This Morning s’est sentie tendue pendant un certain temps et la politique de bureau entourant leur avenir bouillonnait sous la surface. »

La source ajoute qu’Eamonn, 61 ans, a été « vidé » que lui et Ruth, 60 ans, aient perdu la place de vendredi sur la populaire émission ITV.







(Image: ITV)



Pourtant, ils ont ajouté que le présentateur n’avait « aucune méchanceté » et juste « tristesse » quand il a fait des commentaires récents sur This Morning faisant référence aux changements.

Lors de leur dernier spectacle de l’année, vendredi, Eamonn a dit à Ruth en ajustant ses lunettes: « Sais-tu ce que j’ai vu hier? A l’extérieur des opticiens, il y avait un homme qui vendait des sapins de Noël, les remettant à moitié prix. »

Ruth a répondu: « Ils ont du mal à s’en débarrasser, je suppose. »

Eamonn a alors déclaré: « Je dirais tellement chéri, c’est la conclusion évidente … c’est pourquoi ils se débarrassent de nous un vendredi maintenant. »







(Image: ITV)



À partir de janvier, le duo sera remplacé par les collègues de This Morning Alison Hammond et Dermot O’Leary.

Vendredi, Eamonn et Ruth ont fait leurs adieux jusqu’à ce qu’ils reviennent en vacances en février pour les hôtes Phillip Schofield et Holly Willoughby.

Cependant, ils avaient un message pour que les fans soient gentils avec Alison et Dermot à mesure que les changements interviennent.

Eamonn a déclaré: « Vous ne nous regarderez plus un vendredi, Alison Hammond et Dermot O’Leary seront ici les vendredis à partir de maintenant.

« S’il vous plaît, pouvons-nous vous demander d’être aussi gentils avec eux [Alison and Dermot] nos amis tels qu’ils sont – et nous sommes très proches d’Alison – comme vous l’êtes depuis 15 ans. «







(Image: ITV)



Les commentaires ont suscité une réaction émotionnelle de la part des fans de l’émission sur les réseaux sociaux.

This Morning reviendra pour une émission de Noël le 25 décembre de cette année sur ITV alors que les favoris de jour font des apparitions à Noël.

Good Morning Britain and Lorraine sera également diffusé le jour de Noël cette année.

Le Mirror a contacté un représentant d’Eamonn Holmes pour obtenir ses commentaires.

