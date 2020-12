Eamonn Holmes et Ruth Langsford ont fait une apparition dans la nouvelle publicité de Noël étoilée d’ITV malgré leur remplacement sur This Morning.

Le couple a été inclus dans l’offre festive annuelle de la chaîne quelques semaines à peine après que le Mirror a révélé qu’ils avaient perdu leur place habituelle du vendredi dans l’émission.

Eamonn et Ruth ont été remplacés par Alison Hammond et Dermot O’Leary, et n’animeront désormais l’émission que pendant les vacances.

Cependant, malgré le bouleversement, le duo mari et femme fait toujours partie de la publicité de Noël d’ITV Daytime.

Dans la publicité, des boffins de la télé ont utilisé la magie de l’ordinateur pour transformer Alison en un joyeux père Noël tandis que Eamonn et Ruth sont vus danser parmi quelques friandises.







Piers Morgan et Susanna Reid se sont plissées pour un baiser sous le gui dans la publicité de Noël d’ITV.

Les présentateurs de Good Morning Britain font partie des visages célèbres d’ITV Daytime qui jouent dans la nouvelle promo festive de la chaîne.

Dans le clip, le couple se penche pour un baiser, qui a été filmé à une distance sociale acceptable plus tôt dans l’année, mais les nouveaux graphiques incluent du gui et un arbre de Noël pour rendre la scène plus festive.







Dans le même style, Lorraine Kelly a été transformée en ange tandis que Holly Willoughby et Phillip Schofield de This Morning reçoivent également le traitement de Noël.

Le couple est vu en train de sculpter une dinde, de rentrer dans un pudding de Noël et de porter les chapeaux de fête en papier obligatoires.

Christine Lampard et Andi Peters portent des chapeaux d’elfe, et le Dr Hilary Jones se montre assis dans la neige.







Les stars de Loose Women – Andrea McLean, Nadia Sawalha, Denise Welch et Saira Khan – sont devenues des chanteuses de chants de Noël, tandis que Judi Love est vue en train de lancer une boule de neige sur Linda Robson.

Ruth Langsford, Brenda Edwards, Stacey Solomon et Janet Street-Porter rayonnent à travers une fenêtre festive.

L’annonce délivre le message: « Bienvenue à Noël! Voici, je vous apporte des nouvelles de grande joie!







« Nous pouvons faire qu’il neige en un rien de temps. Oui! Des miracles se produisent.

« Il s’agit de toutes les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants – que nous avons des amis, que nous avons de la famille … De quelle partie de la dinde cela vient-il? »

L’annonce doit être diffusée pour la première fois samedi soir.