Eamonn Holmes ému alors qu’il repose sa mère bien-aimée en disant “Je suis vraiment bouleversé”

EAMONN Holmes a révélé qu’il était “vraiment bouleversé” après le décès de sa mère.

Le diffuseur, 62 ans, a partagé son chagrin avec les fans alors que les funérailles de sa mère Josie ont eu lieu aujourd’hui.

Josie est décédée vendredi dernier à l’âge de 93 ans[/caption]

Elle est décédée vendredi dernier à l’âge de 93 ans avec Eamonn révélant que lui et ses “4 frères incroyables” étaient là pour lui dire au revoir.

Le Belfast Telegraph rapporte que Holmes n’a pas pu assister aux funérailles pour des “raisons de santé”.

Cependant, la publication a déclaré qu’il avait parlé virtuellement à la congrégation de l’église St Patrick à Belfast.

Le présentateur de GB News s’est rendu sur Twitter pour remercier ses fans pour leur soutien et a révélé qu’il avait lu tous leurs messages.

“À vous tous, des gens vraiment bons qui m’avez offert tant de gentillesse et de réconfort suite à la mort de ma mère, j’ai lu tous vos messages et je suis vraiment bouleversé et humilié”, a-t-il déclaré.





Eamonn a ajouté : « Merci du fond du cœur. Nous l’avons mise au repos ce matin.

Il a partagé une image de lui et de sa défunte mère à côté du tweet alors qu’ils souriaient tous les deux pour la caméra.

Eamonn, qui est marié à la star de Loose Women Ruth Langsford, a déjà parlé de sa relation avec sa mère alors qu’il la qualifiait de “héros”.

L’ex-présentateur de This Morning a raconté à quel point l’esprit de Josie était toujours « affûté comme un clou » et l’a félicitée d’avoir fait de lui « l’homme que je suis ».

Son père Leonard est décédé il y a plus de 30 ans des suites d’une crise cardiaque.

Eamonn a récemment révélé qu’il s’était fracturé l’épaule après une chute horrible chez lui à Surrey.

La star a également subi une chirurgie de la colonne vertébrale pour essayer de soulager les douleurs chroniques au dos et aux jambes.

Eamonn est un présentateur de l’émission de petit-déjeuner de GB News[/caption]