Eamonn Holmes donne aux fans une mise à jour majeure sur la santé après que sa femme Ruth Langsford suscite des inquiétudes

EAMONN Holmes a révélé qu’il retournerait au travail au cours de la nouvelle année au milieu de ses problèmes de santé continus.

L’homme de 63 ans a récemment subi une opération du dos pour soulager sa “douleur chronique” et a été absent de la vie publique alors qu’il retrouve sa mobilité.

Mais ce soir, Eamonn est revenu sur les réseaux sociaux et a partagé une photo de lui-même heureux et en bonne santé.

Il a déclaré à ses abonnés: «Je suis allé dans mon studio GB News aujourd’hui pour m’assurer que je peux faire face à la mobilité. Tout bon . Le comeback est lancé pour le lundi 9 janvier ! J’espère que tu pourras me rejoindre.

Sa femme Ruth Langsford s’est empressée de le commenter en écrivant “le voilà !! ”, après avoir suscité l’inquiétude en n’incluant pas Eamonn dans son tour d’horizon festif.

Eamonn a traversé quelques mois “infernaux”.

Il se remettait de son opération du dos lorsqu’il est tombé dans les escaliers et s’est fracturé l’épaule – le forçant à s’absenter encore plus du travail.

Le présentateur populaire a déclaré aux fans: “Le mois dernier, j’ai fait une chute à la maison alors que je me remettais de mon opération du dos et je me suis fracturé l’épaule.

“Ce fut un énorme revers et cela signifie que je vais devoir prendre un peu plus de temps libre pour m’améliorer.

“Cela a été quelques semaines infernales, mais de jour en jour, je m’améliore et je reste positif et j’essaie de voir le bon côté des choses.”

Plus tôt ce mois-ci, il a révélé qu’il avait toujours des problèmes de mobilité, mais a fait sa première apparition publique depuis des mois en tant que fête de Noël de Piers Morgan – avec l’aide de deux bâtons.