Eamonn Holmes dit qu’il s’est senti “humilié” devant le palais de Buckingham avant les funérailles de la reine

EAMONN Holmes dit qu’il s’est senti “humilié” lorsque sa co-vedette a été forcée de l’aider à traverser des foules rendant hommage à la reine Elizabeth II devant le palais de Buckingham.

Malgré une physiothérapie intensive et de puissants analgésiques, le favori de l’écran de 62 ans a été contraint d’utiliser une aide à la marche et de subir une opération vitale en raison de ses problèmes de santé.

Le présentateur de télévision Eamonn Holmes dans The Mall près de Buckingham Palace dans le centre de Londres, où des membres du public se sont rassemblés après la mort de la reine Elizabeth II[/caption]

Eamonn avec son aide à la marche[/caption]

Eamonn manque ses fonctions d’hôte pour avoir une grosse opération sur le dos[/caption]

Eamonn a également dû s’appuyer sur sa “plus chère amie” et co-vedette de GB News, Isabel Webster, qui, a-t-il dit, l’avait aidé à se déplacer pendant qu’ils présentaient tous les deux devant Buckingham Palace pour GB News.

“Nous étions face à la foule”, a expliqué Isabel aux téléspectateurs ce matin.

“Il y avait un groupe d’environ huit personnes de large, marchant, essayant tous de voir le cortège royal et nous allions contre la foule bras dessus bras dessous, et c’était une longue marche.”

Réfléchissant au soutien, Eamonn a déclaré: «Tu es l’une de mes plus chères amies dans la vie, Isabel, et tu vas au-delà de l’appel du devoir.

«Je veux dire, il y a un si beau cœur avec toi. Mais je veux dire que c’était humiliant pour moi. Tu m’as fait traverser cette foule. Et j’ai trébuché plusieurs fois, et ma jambe a cédé plusieurs fois.

“Et après ça, j’ai vraiment été un peu humilié. Vous n’en avez pas fait un problème, mais c’était un problème pour moi.

Expliquant la préparation de l’opération de la semaine dernière, Eamonn a ajouté : « Je vis avec cette blessure depuis 18 mois. Et quatre fois des chirurgiens m’ont dit : “Non, il y a 20 % de risques que ça tourne mal”. Nous n’allons pas le faire, laissez-le se guérir ». Mais cela ne se guérissait pas tout seul, et ils ont trouvé un chirurgien qui pensait que la neurochirurgie aiderait.

“C’est juste arrivé au stade où je me suis dit ‘Je veux retrouver ma vie’. Mais ce n’est pas tant à propos de moi. Il s’agit de personnes qui ont des blessures au bas du dos et qui souffrent de douleurs chroniques. Je vis avec.





Il y a tellement de gens qui en souffrent, et ils doivent souffrir en silence. Je veux essayer de parler pour eux si je peux. Il y a tellement de gens qui n’ont pas d’espoir, des gens qui souffrent et qui savent que ça ne va pas s’en aller. Donc, si vous souffrez de douleur chronique, je vous envoie mes condoléances.

Plus tôt cette année, Eamonn a été transporté d’urgence à l’hôpital pour un traitement «inattendu» et d’urgence sur le dos – ce qui cause sa douleur chronique.

Il a souffert d’une hernie discale dans le dos l’année dernière lors d’un accident anormal et a raconté que le sommeil était sa “seule échappatoire” à l’agonie qu’il souffrait.