Eamonn Holmes dénonce les habitudes « ennuyeuses » des stars de la BBC Breakfast sur Celebrity Gogglebox

EAMONN Holmes fait une fouille sauvage aux présentateurs de BBC Breakfast pendant Celebrity Gogglebox.

Eamonn et sa femme Ruth Langsford ont joué dans la toute nouvelle Celebrity Gogglebox cette semaine vendredi.

5 Eamonn et Ruth sont revenus pour un autre épisode sur Celebrity Gogglebox Crédit : canal 4

Les présentateurs de This Morning ont offert leur point de vue sur les dernières émissions télévisées dans le cadre de la série Channel 4, notamment Snakes On A Plane, Clarkson’s Farm, Lupin et plus encore.

Quand Eamonn s’est branché sur BBC Breakfast, il n’a pas pu résister à partager l’une de ses bêtes noires.

Le présentateur du petit-déjeuner, Charlie Stayt, a déclaré: « Bonjour et bienvenue au petit-déjeuner avec Naga Munchetty et Charlie Stayt. »

Mais Eamonn a ajouté: « Je ne peux pas supporter que la façon dont les présentateurs se disent les noms, pourquoi ne pouvez-vous pas dire votre propre nom? »

5 Les célébrités ont regardé un épisode de BBC Breakfast Crédit : canal 4

5 Eamonn a révélé ce qu’il déteste chez les présentateurs Crédit : canal 4

Il a joué : « Je suis Charlie Stayt et je suis Naga Munchetty. »

Eamonn a ajouté: « Elle peut parler d’elle-même, pourquoi es-tu allé dire ça? »

Les fans de Gogglebox étaient ravis de voir Eamonn et Ruth de retour sur Gogglebox depuis leur salon.

S’adressant à Twitter, un fan a écrit: « En dehors du retour de Ruth et Eamonn, les autres nouveaux membres de la distribution sont ennuyeux AF. »

5 Les fans se sont réjouis en voyant Eamonn et Ruth de retour sur Celebrity Gogglebox Crédit : canal 4

Un autre a ajouté: « Yay Eamonn et Ruth sont de retour! »

Une troisième personne a posté : « C’est tellement agréable de revoir Eamonn et Ruth sur Gogglebox. »

Ailleurs dans l’épisode, les célébrités ont regardé les dirigeants mondiaux se réunir pour parler du sommet du G7, notamment Boris Johnson et son épouse, Joe Biden et la Première Dame et plus encore.

Les dirigeants mondiaux ont respecté les règles de distanciation sociale, portaient des masques et se sont salués avec des coups de coude.

5 Woody Ball a fait une drôle de similitude avec le sommet du G7 à Love Island Crédit : canal 4

Mais Woody Ball n’a pas pu s’empêcher de souligner à quel point la disposition de leur position ressemblait au premier épisode de Love Island où ils choisissent avec qui s’associer.

Roman Kemp a également reconnu cela de la même manière et a demandé à son père : « Avec qui choisiriez-vous de vous mettre en couple ?

Martin Kemp a répondu: « Aucun d’entre eux » mais a ensuite convenu de « Ouais Angela, je suppose ».

Celebrity Gogglebox est disponible pour regarder sur All 4 et se poursuit vendredi à 21h sur Channel 4.