Eamonn Holmes claque la « lointaine » Holly Willoughby et dit qu’elle devrait « suivre Schofield à la porte » dans une attaque à couper le souffle

EAMONN Holmes a lancé une attaque féroce contre Holly Willoughby ce soir – disant qu’elle ne devrait jamais retourner sur le canapé This Morning.

Dans une mutilation de son ancien co-présentateur, Holmes a suggéré que Holly se soucie plus « de la protection de la marque » que de « la protection du jeune homme » avec lequel Phil Schofield avait une liaison.

Le jeune amant de Phillip est apparu au NTA aux côtés de Holly et Schofield

Et il a poursuivi en accusant Willoughby, 42 ans, d’avoir lancé une campagne de « prise de distance » d’un scandale qui a mis à genoux l’émission de jour d’ITV.

S’adressant à GB News lundi, Eamonn a fulminé: « Non seulement Phillip devrait y aller, mais Holly devrait le suivre à la porte.

« Je ne pense pas que tu reverras Holly sur le canapé.

« Il y a des gens qui disent que pour elle, il ne s’agit pas de ce que Phillip a fait, il ne s’agit pas de protéger le jeune homme impliqué.

« Il y a des experts financiers qui diraient qu’il s’agit de la protection de la marque avec elle, son entreprise et des accords publicitaires dont elle semble s’éloigner pour se protéger. »

Phil, 61 ans, a reçu ses ordres de marche de This Morning la semaine dernière au milieu d’une dispute selon laquelle il aurait menti au sujet d’une liaison avec un coureur beaucoup plus jeune.

Les révélations ont vu la série catapultée dans le chaos – l’avenir de Holly dans This Morning étant désormais incertain.

Plus tard, elle a publié une déclaration accusant Phil de lui avoir menti au sujet de la liaison avec le coureur.

Holly a déclaré sur Instagram: « Il a fallu du temps pour traiter les nouvelles d’hier.

«Lorsque des rapports sur cette relation ont fait surface pour la première fois, j’ai demandé directement à Phil si c’était vrai et on m’a répondu que ce n’était pas le cas.

« Cela a été très blessant de découvrir maintenant que c’était un mensonge. »

« JEUDI C’était l’heure du jeu »

Eamonn a déclaré qu’ITV fournirait des « taxis » à l’amant du coureur de Phillip et que les jeudis soirs étaient une « récréation » pour le couple.

Il a expliqué : « Il [the lover] arriverait beaucoup plus tôt le matin que je ne le ferais pour le programme, qu’il a été délivré de la maison londonienne de Philip.

«Généralement un vendredi matin, car le jeudi était la récréation quand lui et Phillip se rendaient en ville, puis il passait évidemment la nuit.

« Il existe des documents montrant qu’il a été amené le lendemain séparément dans des voitures payées par ITV. »

Interrogé par le présentateur Dan Wootton s’il est en contact avec l’amant de Phillip, Eamonn a répondu qu’il ne l’était pas, mais que sa femme Ruth l’était.

Il a déclaré : « Je pense que la vie est dure pour lui. Je demande pourquoi Schofield a publié cette déclaration.

« Je dirais que tout d’un coup, vous posez une question à ce jeune collègue et vous vous retrouvez face aux meilleurs avocats londoniens.

«Il y a un devoir de diligence incroyable envers ce jeune homme.

« Cette entreprise hasthtag be kind ne semble pas se soucier du fait que les gens se font du mal ou se suicident à travers leurs programmes, alors pourquoi se soucieraient-ils de personnes qui ne sont pas connues dans les coulisses? »

Eamonn a également accusé Phil de « comportement contrôlant et coercitif » et a déclaré que le personnel de This Morning avait « peur » de lui.

Cela survient alors que les initiés du spectacle ont déclaré que toutes les traces de Schofield et de sa carrière étaient en train d’être démolies sur ordre de l’éditeur Martin Frizell, donc ce sera « comme s’il n’avait jamais existé ».

Holly essaie de se «distancier» du scandale de l'affaire de Phil, a déclaré Eamonn