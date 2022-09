Eamonn Holmes claque Holly et Phil “arrogants” sur la file d’attente de This Morning en disant “dites simplement la vérité”

EAMONN Holmes a accusé Holly Willoughby et Phillip Schofield d’être «arrogants» et a accusé le couple de mentir sur le fait de ne pas sauter la file d’attente pour voir la reine.

La star de la télévision de 62 ans n’a pas pu s’empêcher de faire un pop à la paire récemment en aimant un mème de lui-même et de sa femme Ruth Langsford en train de rire, avec les mots: “Quand vous atteignez le devant de la file d’attente.”

Rex

Fremantle

Holly Willoughby et Phillip Schofield ont insisté sur le fait qu’ils “ne sauteraient jamais une file d’attente”.[/caption]

Et depuis, il a de nouveau frappé la paire, à la suite du contrecoup que les stars de This Morning ont reçu alors que Phil, 60 ans, et Holly, 42 ans, sont apparus à l’intérieur de Westminster Hall pour voir la reine allongée sans avoir rejoint la file d’attente.

Eamonn a maintenant qualifié la paire d ‘«arrogante» alors qu’il prenait un autre coup sur GB News.

On pouvait voir sa co-présentatrice Isobel Webster feuilleter les journaux d’aujourd’hui, et lorsqu’un rapport sur Holly est apparu, Eamonn n’a pas pu s’empêcher de commenter la situation.

La star de la télévision a déclaré : « Je vais vous dire ce qui est stratégique. Pourquoi Holly se bat-elle pour garder son emploi, selon The Sun, mais pas M. Phillip ?

En savoir plus sur ce matin AFFICHER LES MODIFICATIONS Ce matin, le favori des fans de la hache après le contrecoup de la file d’attente de Holly et Phil Queen LIGNE DE TÉLÉVISION Holly & Phil “jouent au jeu du blâme” dans les coulisses de This Morning dans une “mauvaise ambiance”

Eamonn a ensuite lu à haute voix la déclaration de Holly et Phil concernant la situation et le non-respect des règles.

Il a poursuivi : « ‘Nous n’avons pas sauté la file d’attente, nous travaillions. Pourquoi votre patron travaillait-il avec vous ?

«Ils n’ont pas obtenu une procédure accélérée, disent-ils. Mentir. Ils disent qu’ils n’ont pas rendu hommage au corps. Mentir.

«Pour quoi d’autre étaient-ils là? Disons juste la vérité sur tout ça.

“Ils ont foiré, et au lieu d’être arrogants et de dire : ‘Nous travaillions là-bas en tant que journalistes’, pourquoi ne disent-ils pas simplement ‘Oui, nous avons pensé que ce serait une bonne idée’.”

La star de la télévision a également aimé un tweet ce matin qui a snobé Holly et Phil, qui disait: “Personnellement, si j’ai un jour de congé et que la télé est allumée, je l’allume lorsque Phillip et Holly s’allument. J’adore @EamonnHolmes et Ruth et Alison Hammond & @radioleary… »

Les membres du public sont devenus furieux lorsque les animateurs de télévision ont semblé éviter la longue file d’attente, après que certains d’entre eux aient attendu jusqu’à 14 heures.





Le couple a depuis abordé le contrecoup car ils ont insisté sur le fait qu’ils ne “sauteraient jamais une file d’attente”.

Ils ont déclaré: «Nous avons bien sûr respecté ces règles, mais nous avons réalisé que cela pouvait ressembler à autre chose et nous comprenons donc parfaitement la réaction.

“S’il vous plaît, sachez que nous ne sauterions jamais une file d’attente.”

Eamonn et sa femme Ruth ont été retirés de leur créneau du vendredi matin au programme en novembre 2020 après 14 ans.

Depuis lors, Eamonn n’a pas caché ses sentiments pour son ancien collègue, Phil.

Il a déclaré au Daily Mail en février qu’il avait trouvé Phil “très passif-agressif” et qu’il était “réputé pour snober les gens”.

Rex