Eamonn Holmes choque les téléspectateurs de Gogglebox avec une explosion de jurons contre Dragons ‘Den

EAMONN Holmes a laissé les téléspectateurs de Gogglebox choqués après une explosion de jurons contre un concurrent raté de Dragon’s Den.

L’animateur de This Morning a été rejoint par sa femme Ruth Langsford lors de l’épisode de vendredi soir de l’émission Channel 4 alors qu’ils s’asseyaient pour regarder Dragons’ Den.

Mais après qu’une femme d’affaires en particulier n’ait pas très bien réussi son argumentaire, elle a finalement été rejetée par tous les Dragons.

Se sentant clairement un peu désolé pour le candidat enthousiaste, Eamonn n’a pas pu résister à l’idée de donner son avis.

Mais les téléspectateurs de gauche, 61 ans, ont été choqués par son éclat plutôt jurant en réaction à son offre ratée de trouver un investisseur.

« Pensez-vous que lorsqu’ils montent dans l’ascenseur et que les portes se ferment, ils font « f ** k off » ? » dit-il en levant ses deux doigts vers l’écran.

L’animateur de télévision a ensuite fait à nouveau le geste grossier – cette fois en utilisant ses deux mains tandis que sa femme Ruth a éclaté de rire.

Les téléspectateurs choqués se sont rapidement rendus sur Twitter pour partager leur réaction à l’explosion d’Eamonn.

Une personne a tweeté : « LA VIE MADE !!!! Entendre @EamonnHolmes crier ‘f ** k off’ et donner le doigt sur @C4Gogglebox #CelebrityGogglebox #EamonnHolmes @RuthieeL.

Un autre a écrit: « Je ne peux pas croire que je viens d’entendre Eamonn Holmes dire » f ** k off « . #CelebrityGogglebox. «

ITV

Ruth et Eamonn seront de retour à This Morning pour l’été[/caption]

Rex

Holly et Philip prendront leurs vacances d’été alors que Ruth et Eamonn interviendront pour présenter le spectacle[/caption]

« Je ne peux pas croire qu’Eamonn Holmes vient de dire f ** k off et a donné les deux doigts sur la boîte à lunettes », a déclaré un autre téléspectateur.

Les bouffonneries effrontées d’Eamonn surviennent peu de temps après que Ruth se soit retirée de Loose Women pour l’été afin qu’elle puisse présenter This Morning.

Elle et Eamonn seront de retour dans l’émission phare d’ITV pendant six semaines à la place de Phillip Schofield et Holly Willoughby.

Le couple a été exclu de l’édition de vendredi de l’émission en début d’année.





Ils présentaient l’épisode de vendredi de This Morning depuis 2006 – mais après un bouleversement, ils ne sont désormais appelés que pendant les vacances scolaires.

Cependant, la paire était absente lors d’un récent semestre, laissant Alison Hammond et Dermot O’Leary prendre les rênes.

Gogglebox est diffusé sur Channel 4.