Le fan d’Eamonn Holmes sera surpris d’apprendre qu’il n’a aucune idée de comment nouer ses propres lacets – ou ceux de qui que ce soit d’autre, d’ailleurs.

La légende de la télévision de 61 ans dit que son incapacité bizarre est en fait due au fait d’être vraiment gâtée par sa mère aimante dans son enfance.

Les fans aux yeux d’aigle pourront peut-être vérifier l’affirmation d’Eamonn selon laquelle il n’est jamais vu que portant des chaussures à enfiler, car il ne sait pas comment nouer ses lacets.

Le présentateur dit qu’il n’a jamais appris à le faire car sa mère, Josie, a toujours attaché ses lacets pour lui en grandissant – ce qui lui a causé un désavantage à l’âge adulte dans lequel il ne peut pas utiliser de chaussures lacées.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Asc)



Interrogé par le Daily Star Sunday sur l’habileté de la vie qu’il souhaitait maîtriser, il a répondu: «Lacets de chaussures».

Il a poursuivi: «En conséquence, je ne porte que des slip-ons. Les mamans irlandaises ont beaucoup à répondre pour… faire tout pour leurs fils en particulier.

Eamonn pourrait peut-être tester l’adage «vous n’êtes jamais trop vieux pour essayer quelque chose de nouveau» – car il a certainement plus de temps libre pour acquérir de nouvelles compétences.

L’animateur de télévision et sa femme, Ruth Langsford, ont récemment été limogés par ITV de la programmation de This Morning.







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Le duo a diffusé son dernier créneau en tant qu’hôte l’année dernière après 21 ans d’apparition dans le magazine du matin d’ITV.

Eamonn lui-même figurait dans l’émission à partir de 2006 – tandis que sa femme de 60 ans, Ruth, était apparue sur les célèbres canapés à partir de 1999.

Les fidèles fans du couple ont lancé une pétition pour essayer de forcer ITV à réintégrer le couple dans leur créneau d’hébergement hebdomadaire du vendredi matin.

La fan en détresse Fiona Laurie a lancé la pétition via Change.org, écrivant: «Ruth Langsford et Eamonn Holmes ont été retirés de leur créneau du vendredi sur This Morning après 14 ans. Le soutien que ce couple a de la part des téléspectateurs a été sérieusement mal évalué. »







(Image: ITV / REX / Shutterstock)



Elle a poursuivi: «Oui, Eamonn peut dire des choses malheureuses mais nous l’aimons et c’est une joie de voir Ruth essayer de le sauver.

«Un vrai couple avec une magie qui ne peut être remplacée. Je vous exhorte à soutenir cela parce que si nous ne disons rien, nous ne pouvons pas être entendus et nous devons beaucoup à Ruth et Eamonn.

Le couple légendaire a depuis été remplacé par Alison Hammond et Dermot O’Leary.