Eamonn Holmes a aimé un article énigmatique sur le monde du showbiz et de la télévision « cruel » après la hache de This Morning.

Le présentateur et son épouse Ruth Langsford, tous deux âgés de 60 ans, ont été retirés de leur créneau habituel du vendredi sur This Morning.

Alison Hammond et Dermot O’Leary joueront leurs rôles de présentation de haut vol.

Maintenant, Eamonn a ajouté de l’huile sur le feu car il aimait un message Twitter cryptique d’un fan.









Le journaliste américain Kinsey Schofield a écrit: « Je vous apprécie vraiment, vous et votre femme. Cette affaire peut être si cruelle.

« Je continuerai à vous soutenir et à tout ce que vous décidez de faire ensuite. Félicitations pour tant d’années brillantes à exécuter le travail à merveille. »

Eamonn a répondu: « Très gentil de vous dire Lady K … Je l’apprécie .. »







(Image: Twitter)



Le présentateur était sur une frénésie d’amour alors qu’il donnait le pouce à plusieurs de ses partisans qui envoyaient leur soutien.

Certains de ces fans ont partagé qu’ils avaient été laissés «éviscérés» et «sanglots» à cause de la hache de This Morning.

ITV a finalement publié une déclaration officielle sur l’accueil d’Alison et Dermot dans la famille This Morning après le remaniement.







(Image: Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock)



La déclaration disait: « Nous sommes heureux d’annoncer qu’Alison Hammond et Dermot O’Leary sont sur le point de rejoindre la famille This Morning en tant qu’hôtes réguliers.

« Le duo dynamique partagera les tâches d’accueil avec Phillip Schofield, Holly Willoughby, Eamonn Holmes OBE et Ruth Langsford à partir de janvier 2021. »

Récemment, Ruth a souligné que le couple avait travaillé dur pour arriver là où ils étaient à la télévision.









Beaucoup ont pris cela comme un coup de couteau pour qu’Alison se fasse connaître sur Big Brother, mais le représentant de Ruth a rapidement souligné que les commentaires de Ruth ne visaient pas une étoile en particulier.

Elle a déclaré au magazine The Mirror’s Notebook: «Nous avons mis le travail en place. Nous n’avons pas fait une émission de télé-réalité et obtenu un travail de nuit à la télé.

« Nous avons gravi les échelons. Eamonn n’avait que 19 ans quand il a commencé. Et il faisait les nouvelles de l’heure du thé à Belfast pendant The Troubles.

« C’était lourd. Et il a maintenant un OBE pour les services de radiodiffusion. »