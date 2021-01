Eamonn Holmes a blâmé son travail de présentateur de télévision du matin pour sa prise de poids.

L’animateur de This Morning, 61 ans, a déclaré qu’il mangerait six ou sept repas avant sa pause déjeuner, car les présentateurs «mangent plus» à la télé du petit-déjeuner.

Il a commencé sa carrière sur GMTV en 1993 avant de déménager pour animer Sky News en 2005.

Puis il a commencé à animer This Morning avec sa femme Ruth Langsford, 60 ans, mais le couple a maintenant perdu son créneau hebdomadaire du vendredi et ne sera l’hôte que pendant les vacances scolaires.

«Je n’avais pas réalisé à quel point cela avait changé ma vie, vos habitudes et comment vous êtes. J’étais trois pierres de plus quand j’étais sur GMTV que je ne le suis maintenant.

« Les photos de moi dans la trentaine et la quarantaine, je ne peux tout simplement pas les regarder. »

Eamonn a ajouté: « Vous mangez plus. Vous vous levez tôt et prenez un bol de cornflakes à 4 heures du matin, vous vous mettez au travail et vous avez un rouleau de bacon puis vous pourriez manger quelque chose à l’air comme un beignet puis vous finissez à 9 heures et quelqu’un dit ‘ vous avez envie d’un petit-déjeuner?







«Ensuite, vous avez des elevenses et vous avez pris six ou sept repas avant le déjeuner.

« Vous courez sur l’adrénaline mais votre cortisol est complètement éteint. »

Eamonn a continué à perdre trois pierres après avoir quitté Sky News et il pèse maintenant 15 pierres.







Malgré l’effet sur sa santé, Eamonn a dit qu’il aimait faire la télé du petit déjeuner.

La star de la télévision a poursuivi: « Vous n’êtes rien à 60 ans, cinq jours par semaine. Mais tout cela n’est pas bon pour vous surtout d’être stressé et en colère et confronté aux politiciens.

« C’était assez tendu, mais c’était un travail de rêve pour réveiller le comté avec des nouvelles qu’ils n’avaient pas connues de la nuit précédente. »