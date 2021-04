EAMONN Holmes a des séances quotidiennes sur un booster de circulation pour l’aider à marcher.

L’hôte, qui souffre également de maux de dos chroniques, a des problèmes de circulation depuis des années.

Rex

Eamonn Holmes organise des séances de rappel de circulation[/caption]

Et l’affliction est devenue si grave qu’elle l’a empêché de jouer au golf et même de promener le chien.

Il utilise maintenant un pad électronique de 250 £ pendant 20 minutes par jour pour stimuler sa circulation.

Il envoie des impulsions électriques à travers les pieds pour favoriser la circulation sanguine.

Eamonn a déclaré à propos du traitement: «J’ai eu un peu de difficulté à me réveiller avant et après une opération à la double hanche.»

Rex

Eamonn avec son fils Declan en 2018[/caption]

Il a dit que l’appareil «m’a fait revenir là-bas» et a ajouté: «Il donne ces impulsions à travers vos pieds et vos jambes et aide vraiment, vraiment votre circulation.

«Je attribue cela à mon retour sur le terrain de golf, à me faire promener le chien – à l’approbation de Ruth.»

Les téléspectateurs ont vu sa santé se débattre la semaine dernière lorsqu’il a disparu de This Morning après que des douleurs dans le dos l’aient retardé dans la pause publicitaire.

Le présentateur – qui est courageusement revenu à l’émission de jour d’ITV malgré ses problèmes de santé – n’a pas pu revenir des toilettes à temps.

Instagram

Eamonn a récemment souffert de douleur paralysante[/caption]

Il est revenu quelques instants plus tard avec une canne pour faire un appel téléphonique sur les personnes souffrant de douleur chronique.

Expliquant sa brève absence aux téléspectateurs, sa femme Ruth a déclaré: «Bonjour, bienvenue à This Morning.

«Maintenant, beaucoup d’entre vous qui suivent Eamonn sur les réseaux sociaux savent qu’il a beaucoup parlé de douleur chronique.

«Il est ironique qu’il ne soit pas là parce qu’il a dû aller aux toilettes. Cela lui prend tellement de temps à marcher, alors il est juste sur le chemin du retour. Il lui faut plus de temps pour marcher maintenant.

Rex

Il a présenté This Morning avec sa femme Ruth pendant 14 ans[/caption]

Plus tôt dans la série, Eamonn a expliqué comment il avait été incapable de dormir à cause de la douleur dans laquelle il était.

Il attend les résultats d’une IRM après son hospitalisation jeudi.

Eamonn a déclaré aux téléspectateurs: «Il y a environ un mois, j’ai fait quelque chose dans mon dos, je ne sais pas quoi.

«Cela aurait pu être de monter dans une voiture, de sortir du lit, peu importe.

«J’ai une IRM mais le problème est que tout se ferme à Pâques, donc je ne l’ai pas encore analysé.





«Ce que je sais, c’est que je ne peux pas dormir la nuit, la douleur est pire la nuit.

«Ce qui est humiliant à ce sujet, c’est que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous parlez aux gens dont vous souffrez, vous réalisez que l’âge n’est pas un obstacle, où vous vivez n’est pas un obstacle, combien vous gagnez n’est pas un obstacle … vous êtes nombreux à souffrir de cette douleur chronique provenant de toutes sortes de sources différentes. »

Eamonn a raconté comment le sommeil est sa «seule issue» à l’agonie qu’il a subie au cours des quatre dernières semaines.