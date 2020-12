Eamonn Holmes et Ruth Langsford ont dit au revoir aux téléspectateurs de This Morning lors de leur dernier créneau vendredi sur ITV.

Les deux hommes auraient été dévastés d’apprendre que leur hache ITV était choquée et qu’Alison Hammond et Dermot O’Leary prendraient leur place à la place.

Et après que la nouvelle a éclaté, Alison a été frappée par une série de commentaires méchants de trolls qui l’ont laissée avoir des réunions régulières de «devoir de diligence» avec les patrons d’ITV.

Dans une tentative d’arrêter la pêche à la traîne, Eamonn a plaidé les fans pour qu’ils « soient gentils » avec Alison alors qu’elle reprenait la place hebdomadaire du duo marié.







«Vous ne nous regarderez plus un vendredi, Alison Hammond et Dermot O’Leary seront ici les vendredis à partir de maintenant.

« S’il vous plaît, pouvons-nous vous demander d’être aussi gentils avec eux [Alison and Dermot] nos amis tels qu’ils sont – et nous sommes très proches d’Alison – comme vous êtes avec nous depuis 15 ans.

« Nous apprécions tout l’amour que vous nous avez envoyé aujourd’hui, nous vous le renvoyons. Passez un très joyeux Noël quoi que vous fassiez, ça a été très agréable de vous avoir. »

« Je pense que nous reverrons tout le monde en février. »







Ruth a ajouté: « Vous ne vous êtes pas débarrassé de nous, nous sommes de retour. Cela a été une année difficile pour tout le monde et nous espérons que nous vous avons aidé un peu à traverser cela et merci pour tout votre soutien. Joyeux Noël et beaucoup d’amour de notre part. Rendez-vous en février. «

L’ancienne star de Big Brother, Alison, apparaît dans la série depuis des lustres, mais prendra bientôt le relais du concert habituel du vendredi avec Eamonn et Ruth aux côtés de Dermot.

Alors que les fans d’Alison étaient ravis de la nouvelle, certains l’ont vicieusement trollée pour avoir pris le poste du duo mari et femme.

On dit que la réaction cruelle a fait des ravages sur Alison, à tel point qu’elle parle régulièrement aux patrons.







Une source a récemment déclaré au Sun: « Alison est un cookie dur, mais le vitriol de certains soi-disant fans de This Morning lui a été impossible d’ignorer.

«À la suite des tragédies de Love Island et de Jeremy Kyle, ITV prend très au sérieux son devoir de diligence et s’est arrangée pour s’asseoir avec Alison pour voir comment elle s’en sortait.

« Alison a confié que si le concert du vendredi est son rêve devenu réalité, rester positif était devenu une bataille. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033