Eamonn Holmes et Ruth Langsford ont été avertis de ne pas dénoncer leur limogeage sans cérémonie de This Morning ou risquer de perdre plus de travail – selon les rapports.

L’Irlandais du Nord de 61 ans aux manières douces et sa femme glamour de 60 ans ont été régulièrement des remplaçants de l’émission ITV depuis la fin des années 1990 et étaient le visage des vendredis dans l’émission de magazine.

Mais vendredi dernier, le couple de stars a dirigé l’émission principale du vendredi pour la dernière fois après avoir été limogé et remplacé par l’ancien concurrent de Big Brother Alison Hammond, 45 ans, et l’ancien animateur de X Factor Dermot O’Leary, 47 ans.

Le couple a à peine retenu ses larmes en se déconnectant de l’émission pour la dernière fois – tandis qu’Eamonn a fait sensation en faisant apparemment des fouilles aux dirigeants d’ITV.







On dit maintenant que les amis du couple craignent de perdre plus de travail s’ils dénoncent leur retrait soudain de la liste de This Morning après des décennies de service.

Une source a déclaré au Sun dimanche: «Ruth et Eamonn sont visiblement bouleversés et se sentent humiliés d’avoir été mis au pâturage.

«Mais on leur a conseillé de garder schtum ou de risquer de perdre plus de travail.







«Cela pourrait nuire à leur marque s’ils s’en prennent à eux.»

Après leur dernière apparition en tant qu’animateurs de l’émission vendredi, Eamonn s’est tourné vers les médias sociaux pour exprimer sa gratitude pour l’effusion de soutien que les fans lui avaient envoyée, à lui et à Ruth, après leur dernière émission.

Il a déclaré via la vidéo Instagram: « Salut tout le monde, je veux juste vous dire quelque chose du fond du cœur et c’est merci », a-t-il commencé la vidéo.

« Ruth et moi avons été submergés hier et aujourd’hui par la quantité de messages et nous répondrons via les réseaux sociaux, par e-mails, par SMS, par Whatsapp, de toutes les manières possibles.

« Mais puis-je juste dire merci, merci, merci. Nous ressentons l’amour, l’apprécions vraiment mais arrêtez-le, arrêtez-le maintenant.

« C’est Noël, Gui et Vin. Nous avons tous des choses à faire alors merci, continuez votre vie, nous avons certainement l’intention de continuer avec la nôtre et regardez, les choses s’améliorent. »