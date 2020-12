Gloria Hunniford, Loose Women’s, dit que ses amis Eamonn Holmes et Ruth Langsford sont «déçus» d’avoir été retirés de leurs créneaux hebdomadaires This Morning et trouvent la décision «difficile à comprendre».

Eamonn et Ruth seront remplacés par Alison Hammond et Dermot O’Leary les vendredis du mois prochain, et Gloria dit: « Celui-là était très difficile à comprendre – je ne comprends pas entièrement les raisons derrière cela. »

«J’ai parlé à Eamonn depuis, et il est clairement déçu», poursuit-elle. «Je pense qu’ils trouvent très difficile de comprendre pourquoi le changement.»

Parlant des changements d’ITV, elle ajoute: «Il y a beaucoup de charmants nouveaux jeunes présentateurs qui arrivent, ce qui est bien. Ils essaient de répondre à toutes les tranches d’âge. »







Alors que les téléspectateurs se disaient tristes de voir le couple partir, Eamonn et Ruth ont décrit la nouvelle programmation comme «un changement de garde», insistant sur le fait que ce n’était pas un adieu, «c’est simplement Au Revoir jusqu’au prochain semestre», quand ils reviendront à présenter une fois de plus.

Le couple a ajouté: « Nous espérons que vous rendrez Alison et Dermot aussi bienvenus que vous nous avez fait au fil des ans. »







Pendant ce temps, Gloria dit que le départ d’Andrea McLean de Loose Women ne fait pas partie d’un remaniement plus large de la liste de jour d’ITV. «Elle est vraiment partie d’elle-même – on ne lui a pas demandé de partir ou quoi que ce soit du genre, bien au contraire», explique Gloria de Rip Off, qui ajoute que la retraite n’est «pas dans son propre vocabulaire» et qu’elle le fera continuer à travailler tant que les producteurs de télévision l’engageront.

«Il peut me retirer, mais je n’ai pas l’intention de le retirer», dit-elle.







Gloria se joint à Simon Callow pour une performance en ligne de A Christmas Dickens afin de collecter des fonds pour Hospice UK le 11 décembre à 18h30.

Les billets sont disponibles sur hospiceuk.org.

