Eagles vs Saints : pronostics, pronostics et meilleurs paris – Semaine 3 de la NFL

22 septembre 2024 • 10 h 03 HE

Les chiffres de Chris Olave sur papier ne sont pas très encourageants, mais un examen plus approfondi nous indique que le jeune receveur est prêt à exploser contre Philadelphie.

En perdant 91 points en deux matchs, on se fait remarquer et on fait pencher la balance en faveur de la NFL. Le début de saison fou des Saints de la Nouvelle-Orléans (2-0) a placé NOLA en favori à domicile contre les Eagles de Philadelphie lors de la troisième semaine.

Mes pronostics Eagles vs. Saints et mes choix NFL examinent l’attaque à indice d’octane élevé de la Nouvelle-Orléans et expliquent pourquoi vous devez prendre le Over sur les yards de réception de Chris Olave.

Prédiction Eagles vs Saints

Mon meilleur pari

Chris Olave Plus de 60,5 yards de réception (-115 chez BetMGM)

Mon analyse

Alors que les Saints de la Nouvelle-Orléans ont écrasé les Panthers et les Cowboys de moitié lors de chacun des deux derniers matchs, l’attaque de Klint Kubiak a coupé l’herbe sous le pied et s’est déchaînée dans les 30 dernières minutes, jusqu’à la ligne d’arrivée.

La Nouvelle-Orléans ne passe que 35 % de ses snaps au total, ce qui signifie que le nombre de réceptions sera inférieur aux attentes. Les Saints n’ont mis le ballon en l’air que 39 fois, répartissant ces rares tentatives de passe sur le corps des receveurs.

Le receveur vedette Chris Olave n’a été ciblé que huit fois pour six prises, mais il a tout de même accumulé 92 yards au total cette saison, grâce à une frappe de 39 yards contre Dallas et 81 yards de réception le jour de la semaine 2.

Son total de yards de réception de la semaine 3 est de 60,5 O/U contre les Eagles de Philadelphie, se situant entre son total de la semaine 1 de 64,5 et celui de la semaine 2 de 55,5.

Peu importe de quel côté de la barrière se trouve l’écart, les bookmakers s’attendent à un match plus serré avec beaucoup de points. Philadelphie est de loin la meilleure opposition offensive à laquelle la Nouvelle-Orléans a été confrontée en 2024, entrant dans la semaine 3 classée dans le Top 10 à la fois en EPA par jeu et en DVOA offensif à FTN.

Le scénario du jeu, une fusillade en aller-retour, se prête à une augmentation significative des jeux de passes des Saints et à une plus grande implication de leur WR1.

Les projections des joueurs pour Olave vont de 67,3 yards à 83,3 yards, mais toutes se situent au-dessus du total de 61,5 yards. Mon chiffre est juste au-dessus de 70 yards de réception pour l’ancien joueur vedette de l’Ohio State et il y a un potentiel pour qu’il réalise ces prévisions plus élevées.

Olave doit faire face à une défense de Philadelphie qui traverse des difficultés avec les nouveaux schémas de Vic Fangio, se classant 25e en termes d’EPA autorisé par dropback. Fangio n’apporte pas beaucoup de blitz, et la défense de Philadelphie n’a produit que trois sacks avec un taux de pression de 19% par dropback.

Cela permettra au quarterback de NOLA Derek Carr de rester propre, ce qui est un homme différent lorsqu’il n’est pas confronté à la pression. Bien que son court échantillon de statistiques de 2024 soit hors normes, le passeur vétéran a montré des écarts significatifs lorsqu’il est maintenu propre par rapport à celui face à la pression au cours de sa carrière.

De plus, les Eagles mélangent les schémas de couverture, mais sont ancrés dans la zone sur près de 70 % des clichés au cours des deux premières semaines. Olave est l’un des meilleurs receveurs quelle que soit la couverture, mais il est actuellement classé n° 5 contre la zone au PFF.

Pari combiné Eagles vs Saints pour le même match

Chris Olave Plus de 60,5 yards de réception Jalen fait mal sur plus de 42,5 yards au sol Touchdown de Jalen Hurts

Les projections d’Olave s’élèvent à 83 yards, et avec un jeu serré et un total élevé, la Nouvelle-Orléans en passera beaucoup plus.

Hurts devra tout faire contre NOLA, y compris gagner du terrain. Les prévisions tablent sur plus de 50 yards au sol de la part du QB des Eagles.

Nous pourrions aussi bien abandonner le « Tush Push » dans le SGP. Le QB des Eagles devrait avoir deux TD à son actif en 2024, s’il n’y avait pas eu un snap raté lors de la semaine 1.

Cotes Eagles vs Saints

Cotes en direct Eagles vs Saints

Cotes d’ouverture Eagles vs Saints

Propagé : Philadelphie -2,5 (-115) | La Nouvelle-Orléans +2,5 (-105)

: Philadelphie -2,5 (-115) | La Nouvelle-Orléans +2,5 (-105) Ligne d’argent : Philadelphie -145 | La Nouvelle-Orléans +120

: Philadelphie -145 | La Nouvelle-Orléans +120 Plus/Moins: Plus de 47,5 (-115) | Moins de 47,5 (-105)

Cotes gracieuseté de BetMGM

Analyse de la répartition des points et des over/under entre Eagles et Saints

Les pronostics de l’été laissaient les Eagles en tête des favoris à l’extérieur avec trois points d’avance. Cependant, le début sensationnel des Saints et l’échec de Philly contre les Falcons lors de la semaine 2 ont inversé cet écart.

Le match d’ouverture officiel de la semaine 2 a été marqué à New Orleans -2,5, et cela s’est transformé en un écart de field goal dans certains bookmakers. Nous avons vu un rachat sur les Eagles +3 à ce stade, et les bookmakers pourraient faire des allers-retours sur le chiffre clé pour maintenir l’équilibre de l’action.

Le total Over/Under a ouvert à 49,5 points et est resté stable à ce stade, l’éruption offensive de la Nouvelle-Orléans ayant conquis les bookmakers pour ce qui est actuellement le deuxième total le plus élevé de la semaine 3.

Tendance des paris Eagles vs Saints à connaître

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont un bilan de 7-12-1 ATS en tant que favoris depuis 2022, y compris une couverture de 3,5 points contre la Caroline à domicile lors de la semaine 1. Trouvez plus de tendances de paris NFL pour Eagles vs. Saints.

Informations sur le match Eagles vs Saints

Emplacement: Caesars Superdome, La Nouvelle-Orléans, Louisiane Date: Dimanche 9-22, 2024 Démarrer: 13h00 HE TV: RENARD

Eagles vs Saints : dernières blessures

Météo Eagles vs Saints

Surveillez les conditions de jeu avec nos informations météorologiques en direct sur la NFL et découvrez comment la météo affecte les paris de la NFL.

