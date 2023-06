Eagles QB, Jalen Hurts en tête du Top 5 des QB NFL d’Acho âgés de 25 ans et moins | PARLER

Détails de la vidéo

Emmanuel Acho, LeSean McCoy, Joy Taylor et Ric Bucher classent le Top 5 des QB de 25 ans et moins. Le QB Jalen Hurts des Eagles de Philadelphie est en tête de liste, suivi du QB des Chargers de Los Angeles Justin Herbert, des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa, de Trevor Lawrence des Jaguars de Jacksonville et de Justin Fields des Bears de Chicago.



IL Y A 20 MINUTES・parlez pour vous-même・4:07