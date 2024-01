Eagles News : Nick Sirianni rencontrera Jeffrey Lurie mercredi

Venons-en au Eagles de Philadelphie liens …

Rapport : l’entraîneur des Eagles, Nick Sirianni, rencontrera le propriétaire Jeffrey Lurie mercredi – PFT

Le monde du football surveille de près deux équipes de la NFC Est depuis que les deux ont fait de vilaines sorties des séries éliminatoires lors de la ronde des wild-cards. Mercredi, l’un d’entre eux pourrait apporter des éclaircissements. Par l’intermédiaire de Jeff McLane du Philadelphia Inquirer, l’entraîneur des Eagles Nick Sirianni rencontrera mercredi le propriétaire Jeffrey Lurie et le directeur général Howie Roseman. Il s’agit d’une réunion de routine, qui suivra les entretiens de sortie avec les joueurs et les réunions avec les entraîneurs. Les circonstances sont tout sauf routinières.







8 questions sans réponse des Eagles qui nécessitent une réponse après la fin désastreuse de 2023 – BGN

Cela semble ridicule, mais c’est une question à laquelle Lurie et Roseman doivent répondre, car ils ne peuvent pas perdre une autre année de gloire d’AJ Brown, DeVonta Smith, Jalen Hurts ou Dallas Goedert en 2024. Ils doivent le savoir maintenant. si Sirianni et/ou Johnson ont des réponses sur les raisons pour lesquelles l’offensive s’est complètement effondrée à la fin de cette saison et pourquoi elle a été branlante tout au long de la campagne 23. Leur incapacité à s’adapter au blitz à aucun moment cette année, mais particulièrement au cours de ces dernières semaines et lors de la défaite contre les wild card d’hier soir, est inexplicable. Je ne peux pas imaginer comment ils justifieront leur prise de décision auprès de Lurie lors de leurs réunions de fin d’année. DIX. DÉBLOQUÉ. PRESSIONS. Ce n’était pas un plan de match surprise de la part de Tampa. Il ne s’agissait pas de blitz exotiques. Todd Bowles a télégraphié d’où ils venaient et Sirianni a continué à déplacer les arrières et les extrémités serrées hors du champ arrière et à envoyer des récepteurs sur des routes verticales, ce qui a entraîné un temps incroyablement bas pour lancer Hurts. Peut-être auraient-ils dû essayer de consulter des experts extérieurs pour les aider dans ce domaine ?

NFC East Mixtape Vol.147 : Le NFC Least est de retour ! -Radio BGN

Les Eagles et les Cowboys ont perdu leurs matchs lors du Super Wild Card Weekend de manière embarrassante. RJ Ochoa et Brandon Lee Gowton récapitulent l’action.

Le passage des Eagles de Sean Desai à Matt Patricia était une erreur légendaire de tous les temps – SB Nation

Les reproches ne manquent pas à Philadelphie mardi matin. Les Eagles doivent panser leurs blessures et se demander ce qui s’est passé après être allés à Tampa Bay, avoir affronté la pire équipe des séries éliminatoires et avoir fait promener leur chien par Baker Mayfield. Les Eagles n’ont jamais semblé compétitifs lors de leur défaite 32-9. Boucaniers, malgré une fin de saison 11-7. Nous avons assisté à une pré-saison super Bowl favori s’effondre sous nos yeux et trouve un moyen d’avoir l’air pire que celui des Panthers une semaine plus tôt. La Caroline a perdu 9-0 contre Tampa Bay lors d’un match de la semaine 18 qui a été compétitif pendant une grande partie de l’après-midi. Une confluence de facteurs a précipité cette chute. La perte de leur coordinateur offensif et défensif au poste d’entraîneur-chef après le Super Bowl, la gueule de bois du grand match lui-même et le poids des attentes ont tous joué un rôle dans la raison pour laquelle Philadelphie n’a pas atteint son potentiel cette saison. Nick Sirianni doit également être blâmé pour la décision d’entraîneur de saison la plus stupide et la plus abrutissante que nous ayons jamais vue en retirant le coordinateur défensif Sean Desai de ses fonctions d’appel et en le remplaçant par l’assistant défensif senior Matt Patricia.

Le tour de lecture chaude et de joker : où vont les Eagles à partir d’ici ? – La sonnerie

La question qui préoccupe tous les observateurs des Eagles, du fan moyen au propriétaire Jeffrey Lurie, est celle-là : que fait Nick ici ? Quelle valeur apporte-t-il à l’équipe ? S’il n’appelle pas des jeux ; si ses ajustements d’entraîneur, que ce soit pendant l’intersaison ou à la mi-saison, ne fonctionnent pas ; si sa culture s’effondre et que l’équipe ne peut pas se remettre d’une défaite… que fait Sirianni exactement ? Les Eagles ont une liste vieillissante et sont confrontés à une décision difficile. Ils peuvent insister pour une année supplémentaire de conflit ou accepter un inévitable mouvement de jeunesse et une recharge ultérieure. Les Eagles ont-ils confiance en Sirianni pour les mener dans les deux sens ?

À vrai dire, la NFL : les Cowboys et les Eagles ont besoin de changement ; Jared Goff et Baker Mayfield méritent des fleurs – NFL.com

Cette équipe talentueuse s’est complètement effondrée. Ce fut un effondrement époustouflant dans la seconde moitié de la saison. Sans surprise, cela a conduit à des questions sur le statut professionnel de Sirianni après la débâcle de lundi soir. “Je n’y pense pas”, a déclaré l’entraîneur de troisième année. « Je pense aux gars. Encore une fois, il y a beaucoup de gars dans ce vestiaire, tous les gars dans ce vestiaire, chacun d’entre eux qui a mis tout son cœur et son âme là-dedans. Je ne m’inquiète pas pour moi. Personnellement, je m’inquiète pour l’avenir des Eagles s’ils décident de maintenir le cap. Et soudain, il y a une surabondance d’entraîneurs principaux qualifiés disponibles pour assumer ce travail stimulant dans un marché sportif passionné. Belichick? Vrabel? Pete Carroll? Je serais sûr que n’importe lequel d’entre eux redressera ce vaisseau.

Le centre des Eagles de Philadelphie Jason Kelce prend sa retraite : retour sur sa carrière dans la NFL – PFF

Même cette saison, à 36 ans, Kelce évoluait au niveau élite. Sa note PFF de 80,7 se classait quatrième dans la ligue, et il était l’un des 10 seuls centres à avoir une note PFF supérieure à 70,0 en blocage de course et en blocage de passe. Sa note PFF de 94,1 en 2017 est la meilleure note sur une seule saison qu’un centre ait reçue depuis 2006, et il est l’un des moins de 10 joueurs à dépasser les 90,0 sur une saison.

Ce que Jason Kelce signifiait pour les Eagles en tant que coéquipier et joueur – ESPN

D’une manière ou d’une autre, cela a atteint une renommée nationale et maintenant internationale, en commençant par le « Kelce Bowl » des Eagles-Chiefs et leur populaire podcast « New Heights », et en atteignant une autre stratosphère lorsque Travis a commencé à sortir avec l’une des personnes les plus reconnaissables de la planète, Taylor Swift. . Pourtant, Kelce a conservé ses qualités d’homme ordinaire, arrivant les jours de match en tongs ou en baskets, et se mêlant aux locaux dans les bars, les restaurants et les foires municipales. Pour Philadelphie, il en fait partie. Pour le monde, il est le frère aîné d’un frère fastueux et glamour. Pour la NFL, il est un grand de tous les temps. “C’est une légende dans la ville – vraiment dans la ligue”, a déclaré Hurts. «Je ne veux pas lui rendre un mauvais service ni aux choses qu’il a pu faire et surmonter. Son voyage jusqu’à là où il se trouve aujourd’hui n’a pas été facile. Cela fait très, très longtemps pour lui, et chaque année depuis que je suis ici, c’est : « Est-ce que tu vas revenir ? « Mais il sait combien je l’aime et l’apprécie. Il sait combien j’ai appris de lui. Il aura toujours une place spéciale dans mon cœur.

Brandon Graham veut sa dernière saison de « tournée d’adieu » en 2024 – NBCSP

L’objectif de Brandon Graham a toujours été de jouer 15 ans dans la NFL. Il est sacrément proche. Les Eagles ont perdu contre les Buccaneers en séries éliminatoires lundi soir, clôturant ainsi la 14e saison de Graham dans la NFL. Après la défaite de 32-9, on a demandé à Graham s’il reviendrait l’année prochaine. “Je le veux”, a répondu le joueur de 35 ans. « Ce sera ma tournée d’adieu l’année prochaine. Si les Eagles veulent que je le fasse encore une fois, j’adorerais être ici encore un an. Parce que je sais que nous avons quelque chose de spécial. Quinze, ma tournée d’adieu. J’aurai fini l’année prochaine. Graham prévoit de prendre sa retraite après la saison 2024, mais il souhaite revenir une fois de plus avec les Eagles.

Matt Patricia a fait disparaître Haason Reddick. Nick Sirianni et Howie Roseman ont laissé faire. Quel gâchis. – Enquêteur

Il faut le remettre aux Eagles : ils ont réussi à prendre l’un des passeurs d’élite de la NFL, peut-être la force la plus redoutée de toute leur défense, et à le faire disparaître. Patricia est arrivée ici cette saison avec le pedigree de Bill Belichick, avec l’expérience de travailler sous la direction d’un entraîneur qui, plus que tout autre, savait comment maximiser les forces d’un joueur et minimiser ses faiblesses. Pourtant, Patricia n’a jamais réussi à faire glisser ce crayon de son oreille et à rayer certains plans qui pourraient libérer Reddick de sa place de secondeur extérieur pour quelques tirs clairs sur les quarts adverses, et Howie Roseman et Nick Sirianni ont continué à laisser Patricia s’en tirer avec cette faute professionnelle d’entraîneur. .

Trouver une faute – Iggles Blitz

Bien que l’offensive des Eagles soit restée l’une des 10 meilleures unités de la ligue pour la saison, elle a connu des difficultés tout au long de la séquence. L’offensive a été limitée à 19 points ou moins dans 5 des 7 derniers matchs. Au cours des trois dernières semaines, les équipes ont réussi à affronter les Eagles. Sirianni n’avait pas de réponse à cela, ce qui a suscité la colère de tous ceux qui regardaient jouer les Eagles. Les Eagles ont continué à faire la même chose, encore et encore. Cela échouait encore et encore. Ouais. Sirianni est censé être un gourou offensif. Le fait qu’il n’ait pas pu trouver de réponses malgré ses nombreux talents avec lesquels travailler est une mauvaise idée. Vraiment mauvais. L’autre problème avec Sirianni est qu’il n’a pas pu appuyer sur les bons boutons avec cette équipe. Il avait tellement de raison avec l’équipe 2022 et tellement de tort avec celle-ci. Les joueurs n’ont pas réussi. Il y avait des ambiances bizarres toute l’année. Sirianni a dû parler à AJ Brown, DeVonta Smith et Dallas Goedert à différents moments de la saison de leur manque de touches. Trop souvent, les joueurs se sentaient davantage comme 53 entrepreneurs indépendants que comme une seule équipe. Il y a eu beaucoup de célébrations et de plaisir en 2022. Cela manquait cette saison. Sirianni a de nombreuses responsabilités.

Le jeu offensif « atroce » des Eagles est responsable de la défaite en séries éliminatoires, déclare un analyste d’ESPN – NJ.com

Orlovsky a illustré deux jeux distincts dans lesquels la défense des Buccaneers a utilisé le blitz contre l’offensive, qui n’avait aucune réponse. Tampa Bay a même réussi à arrêter le souvent imparable Tush Push – avec une aide des Giants, rivaux des Eagles dans la NFC Est. Au total, Philadelphie n’a enregistré que 276 verges offensives au total, dont seulement 42 verges au sol, le moins de toutes les équipes dans la ronde Wild Card, et 234 verges par la passe. Le…