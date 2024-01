Eagles News : Jason Kelce et Fletcher Cox envisagent de prendre leur retraite ?

Venons-en au Eagles de Philadelphie liens …

Rapport : Fletcher Cox et Jason Kelce se tournent vers la retraite – 97.5 The Fanatic

«Je pense toujours que Jason penche vers la retraite. Évidemment, il prendra du temps pour y réfléchir. Il en va de même pour Fletcher Cox. Il n’a rien dit, mais d’autres joueurs l’ont fait, et d’après ce que j’entends dans les coulisses, il penche probablement également vers la retraite. Entendre cela n’est pas surprenant. Adam Schefter a un peu sauté le pas et a annoncé la retraite anticipée de Kelce. Mais on a l’impression que Kelce envisageait de prendre sa retraite, mais il n’est tout simplement pas encore prêt à l’annoncer. Et comme Jeff Mclane l’a souligné avec Fletcher Cox, il ne dit peut-être rien, mais ses coéquipiers le font. Et Jordan Davis a déclaré aux journalistes à quel point la présence de Cox lui manquerait la saison prochaine.







Rumeurs NFL : les Eagles « étaient très intéressés par Bill Belichick » si Nick Sirianni n’acceptait pas les changements d’entraîneur – BGN

Autre rumeur, en ce qui concerne Bill Belichick – et j’avais déjà entendu cela auparavant – que Bill, je pense qu’il était… à un moment donné, les choses allaient mal avec les Falcons ou il pensait que ça allait mal se passer et ses yeux étaient plus l’année prochaine. Et ses yeux sont davantage tournés vers les emplois qui pourraient être créés l’année prochaine. Y compris Dallas, peut-être Buffalo. C’est probablement la chose la plus intéressante que j’ai entendue — et c’est juste Bol Sénior moulin à rumeurs – c’est que les Eagles étaient très intéressés par Belichick si les choses ne fonctionnaient pas avec Nick Sirianni et qu’ils pourraient être en première ligne si les choses tournent mal à nouveau pour [Sirianni] l’année prochaine.

NFC East Mixtape Vol.149 : L’intersaison avance – BGN Radio

RJ Ochoa et Brandon Lee Gowton lancent l’émission en partageant leurs réflexions sur les matchs du championnat de conférence avant de discuter des plus grandes intrigues de la division.

Pourquoi il n’y avait pas de marché pour que Bill Belichick soit entraîneur en 2024 – SI

3. L’implosion des Eagles de Philadelphie en fin de saison et en séries éliminatoires est l’un des mystères persistants de la saison. Mon expérience me dit que lorsque quelque chose comme celui-ci se produit, il y a des histoires qui sont rarement évoquées dans les médias. Qu’il s’agisse de problèmes joueur contre joueur, de problèmes joueur contre entraîneur ou autre chose, j’ai le sentiment que nous trouverons quelques informations à ce sujet dans les semaines et les mois à venir. Quant au maintien de l’entraîneur Nick Sirianni, il n’y a pas de front office plus agressif avec les entraîneurs et les joueurs que celui des Eagles, mais le directeur général des Eagles, Howie Roseman, savait que cela aurait été une mauvaise idée de licencier un entraîneur onze mois après avoir mené son équipe au titre. super Bowl. Il semble cependant que Sirianni renforce son équipe en recrutant des coordinateurs expérimentés et respectés.

Senior Bowl Jour 1 – Iggles Blitz

Le LB Nathaniel Watson a été très productif au cours de la saison et cela s’est poursuivi à Mobile. Il a beaucoup touché au ballon. Il a un bon instinct et arrive au bon endroit au bon moment. Il a bien taclé et a montré une bonne explosion du ballon. Les Eagles pourraient utiliser un LB qui n’est pas un projet. Watson a ses limites, mais c’est une machine à plaquer.

Points marquants de la première journée du Senior Bowl 2024 : les WR Ladd McConkey et Roman Wilson se séparent du peloton – NFL.com

3) Toledo CB Quinyon Mitchell ressemble à la pièce. Il n’y a pas beaucoup de choses à tirer de n’importe quel espoir lors du premier jour d’entraînement au Senior Bowl, car tout le monde s’acclimate à son environnement. Mais Mitchell, n°19 dans le classement des espoirs de Jeremiah, n’a rien fait pour ralentir ces discussions. “Je sais que j’appartiens et je vais toujours essayer de dominer”, m’a dit Mitchell. « Donc, le premier tour, le deuxième tour, quoi qu’il en soit, j’essaie de ne pas entrer dans tout ça. Je veux juste concourir et gagner chaque fois que je suis là-bas. Il a semblé assez à l’aise dans la couverture masculine (à la fois hors et dans la presse) et a eu plusieurs bonnes répétitions lors de l’entraînement de l’équipe nationale mardi matin, brisant une route vers le WR de l’Arizona Jacob Cowing, puis contrecarrant un fondu de fente vers le WR Rice Luke McCaffrey (frère cadet de Christian McCaffrey, en route pour le Super Bowl). Mitchell de 6 pieds et 195 livres a connu une baisse de son jeu la saison dernière pour les Rockets, passant de cinq interceptions (et deux pick-six) en 2022 à une seule interception en 2023. Mais il a défendu presque autant de passes ( 20 en 2022, 18 en 2023) bien qu’il ait joué un match de moins la saison dernière et qu’il n’ait pas été autant ciblé par ses adversaires. Mitchell a déclaré qu’il regrettait que quelques INT potentiels lui aient glissé entre les mains la saison dernière, mais que l’objectif de cette semaine est d’empêcher que cela se produise. “J’essaie juste d’être proche de la perfection”, a-t-il déclaré. “J’ai perdu deux répétitions aujourd’hui et je veux améliorer cela (mercredi).”

Les Eagles signent Noah Togiai pour un contrat de réserve/futur – PE.com

Les Eagles ont signé l’ailier rapproché Noah Togiai pour un contrat Réserve/Futur. Les contrats de réserve/futurs sont accordés aux joueurs qui ne figurent pas sur une liste de 53 joueurs, ce qui les empêche de négocier et de signer avec une autre équipe. Les Eagles ont signé des contrats de réserve/futurs avec 20 joueurs la semaine dernière.

Classement de chaque équipe championne du Super Bowl de 1 à 57 – ESPN+

39. Eagles de Philadelphie 2017 (16-3, 27,1 %). Les Eagles avaient une fiche de 11-2 et étaient troisièmes en DVOA jusqu’à la semaine 14, lorsque le candidat MVP Carson Wentz s’est blessé lors d’une victoire contre les Rams. Nick Foles est arrivé qui a remporté les deux matchs suivants avant que les Eagles ne perdent un match dénué de sens de la semaine 17 avec Nate Sudfeld comme quart-arrière. Pourtant, les Eagles étaient tombés à la cinquième place du DVOA, même sans le match de Sudfeld. Une victoire serrée de 15-10 contre les Falcons lors de la ronde de division n’a pas vraiment suscité l’enthousiasme quant à la capacité de Foles de mener les Eagles à un titre. Puis vint le Championnat NFC, un démantèlement 38-7 des Vikings qui a le septième plus haut DVOA en un seul match de tous les matchs depuis 1981. Enfin, Foles et les Eagles ont détruit la défense de la Nouvelle-Angleterre lors du Super Bowl LII tandis que la défense des Eagles a peut-être résisté au meilleur Super Bowl de Brady. Performance de bowl jamais. Le résultat : une victoire 41-33 et un championnat des Eagles. [BLG Note: The 2007 Giants were 53rd and the 2011 Giants were 56th. Such lucky teams.]

Jerry Jones dit que les Cowboys de Dallas feront tapis pour la saison 2024 – Blogging The Boys

Ces mots sonnent bien, mais les prononcer dans les derniers jours de janvier est une tout autre chose que d’agir en conséquence en mars. Il est temps pour les Cowboys de passer à l’acte, car ils parlent depuis très longtemps. Même si vous pensez que les Cowboys vont effectivement pousser les choses à fond en 2024, ce que cela signifie exactement reste à voir (les mots de Jerry sont pour le moins assez vagues). Ils peuvent choisir de créer beaucoup d’espace de plafond salarial avec certaines restructurations, y compris avec le quart-arrière Dak Prescott, mais quoi qu’ils fassent avec cela, cela ferait également évidemment partie de l’équation globale. Jerry a également évoqué Dak ainsi que CeeDee Lamb et Micah Parsons.

Les Giants espèrent mettre fin à la recherche de coordonnateurs défensifs cette semaine – qu’est-ce que cela signifie ? – Grande vue bleue

Cela pourrait vouloir dire que Corbeaux de BaltimoreL’entraîneur des arrières défensifs Dennard Wilson est la cible principale. Wilson est le seul candidat que les Giants ont interviewé à deux reprises. Cependant, comme nous l’avons expliqué récemment, Wilson, 41 ans, est très recherché. Wilson a suscité l’intérêt du Titans du Tennessee, Rams de Los Angeles et Packers de Green Bay pour leurs postes vacants de coordonnateur défensif. Être élevé au rang de coordinateur défensif à Baltimore est également une possibilité pour Wilson. L’actuel coordonnateur défensif des Ravens, Mike Macdonald, est candidat au poste de Seattle Seahawks” Poste vacant d’entraîneur-chef. Si Macdonald atterrit avec les Seahawks, une promotion pour Wilson à Baltimore semble logique.

Suivi de l’entraîneur-chef des Commanders de Washington : Ben Johnson et Bobby Slowik restent avec leurs équipes en tant qu’OC – Hogs Haven

Le CO des Lions Ben Johnson était considéré comme le favori de Waahington, mais il reste avec les Lions. Il a informé les responsables de Washington alors qu’ils se rendaient à Détroit pour l’interroger ainsi que le Lions DC Aaron Glenn. Texans Oc Bobby Slowik reste également avec son équipe après y avoir signé un nouvel accord. Cela laisse Washington sans candidats externes pour entraîner l’offensive. Association des Corbeaux. L’entraîneur du HC/DL Anthony Weaver a déjà commencé à passer des entretiens pour des postes de coordonnateur défensif après avoir interviewé Washington pour le HC hier. Est-ce que cela se résume à Dan Quinn contre Mike Macdonald ?

Chip Kelly reviendra-t-il dans la NFL ? -PFT

Il y a une équipe qu’il pourrait cibler spécifiquement : les Raiders. C’est le mot qui jaillit de Mobile, en Alabama, où de nombreux joueurs de la NFL sont rassemblés pour les entraînements du Senior Bowl. Avec Antonio Pierce comme entraîneur-chef, les Raiders auront besoin d’un bon entraîneur offensif. On ne sait cependant pas si Pierce serait intéressé à ajouter Kelly à son équipe.

Chiefs vs. 49ers est le Super Bowl dont personne ne voulait, mais il pourrait en fait être génial – SB Nation

Chefs de Kansas City contre. 49ers de San Francisco au Super Bowl devrait être génial. Nous avons deux des équipes les mieux entraînées de la NFL, chacune avec des défenses incroyables, des joueurs vedettes passionnants en attaque et des quarts avec des histoires incroyables. Et pourtant, c’est en quelque sorte le jeu dont personne ne voulait. En dehors de Kansas City et de San Francisco, il y a un sentiment omniprésent que les gens en ont déjà assez de ce jeu, et nous n’avons même pas encore commencé le cycle médiatique menant au match. Alors, qu’est-ce qui manque aux Chiefs contre les 49ers, et pourquoi devrions-nous réellement réinitialiser notre façon de penser ce jeu ?

…

Informations sur les réseaux sociaux :

Page Facebook du BGN : Cliquez ici pour aimer notre page

Twitter BGN : Suivez @BleedingGreen

Instagram BGN : Suivez @BleedingGreenInsta

Responsable BGN : Brandon Lee Gowton : Suivez @BrandonGowton

Twitter de Radio BGN : Suivez @BGN_Radio

Camée BGN : Demander un message vidéo

En savoir plus