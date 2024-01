Eagles interviewant Ron Rivera pour le poste de coordinateur défensif ; rapport – NBC Sports Philadelphie

Après avoir officiellement licencié Sean Desai ce week-end, les Eagles lancent leur recherche d’un nouveau coordinateur défensif et commencent avec un visage familier.

Les Eagles interviewent l’ancien entraîneur-chef des Commanders, Ron Rivera, pour le poste vacant à DC, Jeremy Fowler d’ESPN signalé.

Rivera, 62 ans, possède une expérience significative en tant qu’entraîneur dans la NFL, qui comprend une période de cinq ans sous la direction d’Andy Reid en tant qu’entraîneur des secondeurs à Philadelphie de 1999 à 2003. Il a récemment été congédié de son poste d’entraîneur-chef des Commanders après quatre saisons. Avant cela, il a été entraîneur-chef des Panthers pendant neuf saisons.

Bien que Rivera n’ait plus été coordinateur défensif depuis 2010, il a récemment exprimé le désir de revenir immédiatement au poste d’entraîneur, même si cela signifiait en tant que coordinateur défensif.

“J’ai plusieurs opportunités en ce moment”, a déclaré Rivera à ESPN ce mois-ci. “Je veux juste m’assurer que c’est la bonne.”

Au cours de la saison 2023, Rivera a licencié le coordinateur défensif Jack Del Rio et a repris le contrôle de la défense. Il a dit qu’il aimait à nouveau être l’appelant défensif.

“Parfois, il faut prendre du recul”, a déclaré Rivera à ESPN. “Vous prenez du recul, vous apprenez et grandissez. C’est comme je l’ai dit à d’autres joueurs, si vous considérez cette année comme une année perdue, vous êtes [hurting] toi-même. Vous devriez considérer cela comme une année pour apprendre et comprendre pourquoi les choses se produisent. C’était probablement la plus grande expérience d’apprentissage que j’ai vécue depuis longtemps cette année. Je veux dire, beaucoup de choses sont apparues à certains moments au cours de la saison dernière et je pense que cela m’aidera vraiment à l’avenir. »

Au cours de sa carrière d’entraîneur-chef dans la NFL, Rivera a une fiche de 102-103-2, mais il était bien meilleur dans une situation stable en Caroline, avec une fiche de 76-63-1 à la tête des Panthers.

Rivera faisait partie de cette légendaire équipe d’entraîneurs initiale sous Big Red en 1999 qui était pleine de futurs entraîneurs-chefs : Rivera, John Harbaugh, Sean McDermott, Pat Shurmur, Steve Spagnuolo, Brad Childress, Leslie Frazier et David Culley. Il a également joué sous la direction de Buddy Ryan à Chicago et a été entraîneur sous la direction de Jim Johnson à Philadelphie.

Après avoir quitté les Eagles après la saison 2003, Rivera a été le DC des Bears pendant trois saisons, puis est finalement devenu le DC des Chargers pendant trois saisons avant d’obtenir le poste d’entraîneur-chef en Caroline en 2011.

Voici un aperçu de la position de ses défenses au cours de ses trois dernières années en tant que DC :

Chargers 2010 : 10e en points, 1er en verges

Chargers 2009 : 11e pour les points, 16e pour les verges

Chargers 2008 : 15e pour les points, 25e pour les verges

Rivera a clairement aidé ces équipes des Chargers à renforcer leur défense.

En tant que candidat à Philadelphie, l’attrait de Rivera est qu’il est un candidat aussi expérimenté que celui de la NFL. Les Eagles ont opté pour un candidat relativement inexpérimenté l’année dernière, Desai, et l’ont déchu de son pouvoir en décembre pour confier les rênes à un Matt Patricia plus expérimenté, ce qui a eu des résultats désastreux.

Embaucher Rivera offrirait certainement une certaine stabilité sur le terrain et dans les vestiaires. Un entraîneur expérimenté comme Rivera pourrait essentiellement être l’entraîneur-chef de ce côté du football, libérant encore plus Nick Sirianni. Il convient de noter que Sirianni est celui qui a licencié Desai, une autre indication forte qu’il reviendra pour la saison 2024.

En plus de Rivera, nous avons également entendu parler de deux autres candidats potentiels pour le poste à DC. Dianna Russini de l’Athletic a rapporté que les Eagles ont récemment contacté Wink Martindale et Ryan Nielsen au sujet de l’ouverture. Les trois candidats potentiels connus ont une expérience à DC.

