Eagles Instagram a complètement brouillé les Cowboys de Dallas

Les Eagles de Philadelphie ont battu les 49ers de San Francisco pour se qualifier pour le Super Bowl tout en attaquant leur rival détesté.

Les Eagles de Philadelphie se sont rendus au Super Bowl avec une défaite de 31-7 contre les 49ers de San Francisco dimanche après-midi. Avec peu de marge d’erreur, les Eagles ont dominé le match du début à la fin, laissant les visiteurs de la côte ouest confus quant à ce qui les a frappés exactement.

Derrière deux touchés de Miles Sanders et une performance de trois sacs de la défense Eagle, le match s’est décidé bien avant le coup de sifflet final. Et ce qui s’est passé après le coup de sifflet final prouve que Philadelphie prend ses rivaux très au sérieux, en particulier l’ennemi de longue date de la NFC East, les Cowboys de Dallas.

Pendant 27 ans, Dallas n’est pas encore revenu au grand jeu, tandis que les Eagles, dirigés par le candidat MVP Jalen Hurts, se sont qualifiés pour leur quatrième Super Bowl de l’histoire de la franchise et affronteront les Chiefs de Kansas City en Arizona au Super Bowl LVII.

Bien sûr, à la manière typique des Eagles, les ‘Birds voulaient s’imprégner de la victoire, leur 16e de la saison. Mais aussi, comme la plupart des équipes de médias sociaux modernes, amusez-vous un peu dans le processus.

Dans une publication Instagram du compte officiel de l’équipe, Philly a eu le dernier mot contre les Cowboys avec l’un des plus grands emplois de pêche à la traîne de 2023 à ce jour.

“Dallas VA VERS LE SUPER BOWL. #ItsaPhillyThing #FlyEaglesFly », lit-on dans la légende de la photo de Dallas Goedert.

Pour les fans des Cowboys du monde entier, en particulier après une performance décevante à San Francisco il y a exactement une semaine, c’est la dernière chose dont leur base de fans voulait faire des cauchemars. Malheureusement pour eux, le Philadelphie les a fait entrer. Est-ce qu’ils les ont sali ? Cela dépend de qui vous demandez, mais le sport est censé être amusant, n’est-ce pas ?

Le bol «Andy Reid» est officiel avec Eagles vs Chiefs

Le 57e Super Bowl verra Andy Reid affronter ses anciens Eagles, qu’il a entraînés pendant plus de deux décennies et les a menés au grand match au cours de la saison 2004 avant de perdre face aux New England Patriots, dirigés par la dynastie.

Les Chiefs ont remporté le Super Bowl contre les 49ers pour clôturer la saison 2019-2020, tandis que les Eagles ont pris leur revanche en battant les Patriots pour clôturer la saison 2017-2018.

Le coup d’envoi est prévu pour le 12 février à 18h30 sur FOX.