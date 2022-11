Eagles de Philadelphie: Jalen Hurts continue de défier les sceptiques alors que la dernière équipe invaincue de la NFL vise une course au Super Bowl | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard sur la façon dont les Eagles de Philadelphie sont allés 7-0 pour devenir la seule équipe invaincue de la NFL cette saison

Les Eagles de Philadelphie ne sont qu’à une victoire du premier départ 8-0 de l’histoire de la franchise.

Les Eagles sont le meilleur 7-0 de la NFL jusqu’à présent cette saison – la seule équipe invaincue de la ligue – et cherchent maintenant à entrer dans l’histoire avec une visite aux Texans de Houston à une victoire (1-5-1) le Thursday Night Football – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 00h15, le vendredi matin.

Le succès de Philadelphie n’a certainement pas choqué le monde des téléspectateurs. Il était bien connu qu’ils avaient l’une des listes les plus solides et les plus profondes de la NFL à l’approche de la saison, mais être toujours invaincu à ce stade est peut-être une surprise.

Qui les Eagles de Philadelphie ont-ils battu en début de match sans défaite? La semaine Adversaire Résultat Une @ Lions de Détroit 38-35 Deux contre les Vikings du Minnesota 24-7 Trois @ Commandants de Washington 24-8 Quatre contre les Jaguars de Jacksonville 29-21 Cinq @ Cardinals de l’Arizona 20-17 Six contre les Cowboys de Dallas 26-17 Sept Semaine d’adieu Huit contre les Steelers de Pittsburgh 35-13

Les Eagles viennent tout juste de terminer au-dessus de 0,500 l’année dernière avec un dossier de 9-8 qui les a vus se faufiler dans les séries éliminatoires en tant que tête de série n ° 7 de la NFC, avant d’être battus 31-15 dans la ronde Wild Card par Tom Brady et le Super défenseur. Champion du bol Tampa Bay Buccaneers.

On s’attendait cette saison à ce que les Bucs de Brady, ainsi que les nouveaux champions en titre, les Rams de Los Angeles, ainsi que les habitués des séries éliminatoires, les Packers de Green Bay et les 49ers de San Francisco, régneraient à nouveau dans la NFC. Alors que, dans l’AFC empilée, les Bills de Buffalo, les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati étaient largement considérés comme parmi les meilleurs de la ligue, sans parler de la crème de la crème dans leur propre conférence.

Un regard sur certaines des plus grosses gaffes de Tom Brady et de l'attaque des Buccaneers de Tampa Bay au cours de leurs luttes jusqu'à présent cette saison

Pourtant, au cours des huit semaines de la saison, aucun des Buccaneers (3-5), des Rams (3-4), des Packers (3-5), des 49ers (4-4) ou des Bengals (4-4) ne dépasse 0,500 , seuls les Bills (6-1) et les Chiefs (5-2) étant actuellement sur le point de mettre un gant sur la prétention des Eagles à être les meilleurs du spectacle.

Les questions concernant l’entrée de Philadelphie dans la saison étaient largement centrées sur leur quart-arrière partant, la perception erronée étant que le choix de deuxième tour de l’Oklahoma en 2020 n’était pas un lanceur suffisamment élite du football pour faire le pas en avant. la NFL.

Jalen Hurts avait perdu son emploi de départ à l’université en Alabama au profit du quart-arrière actuel des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa après avoir été mis au banc à mi-chemin de leur victoire au titre de champion national 2018 contre la Géorgie. Hurts avait commencé le match en effectuant seulement trois des huit lancers pour 21 verges.

Bien qu’il ait été transféré en Oklahoma et y ait connu un grand succès au cours de sa dernière année d’université, lançant 32 passes de touché et terminant deuxième seulement derrière l’actuel QB des Bengals de Cincinnati Joe Burrow lors du vote pour le trophée Heisman, Hurts était considéré comme un risque au niveau de la NFL – assez pour voir quatre autres quarts repêchés devant lui, dont Burrow et Tagovailoa.

Le quart-arrière de troisième année des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts a mené l’équipe à un début de saison de 7-0, lançant pour 1 799 verges et 10 touchés

Hurts a montré des éclairs lors de sa saison recrue dans la NFL lorsqu’il a relevé Carson Wentz en tant que partant de Philly dans la foulée, et au cours de sa deuxième année lorsqu’il a dirigé l’équipe vers les séries éliminatoires, mais des doutes subsistaient après sa Wild Card contre les Bucs où il a été choisi. deux fois et n’a complété qu’une touche de plus de 50% de ses passes.

Hurts a connu une croissance énorme au cours de la troisième année. Il a 1 799 verges par la passe en sept matchs, avec 10 passes de touché pour seulement deux interceptions. Ajoutez à cela 303 verges supplémentaires au sol et six scores au sol.

Certes, il ne fait pas tout tout seul. Le porteur de ballon Miles Sanders a 563 verges au sol et cinq touchés, avec un sommet en carrière de 80,4 verges par match en 2022, tandis que les Eagles mènent la NFL en touchés au sol (45) depuis que Hurts est devenu le partant de l’équipe lors de la semaine 14 de la saison 2020.

Le porteur de ballon des Eagles de Philadelphie Miles Sanders trouve une lacune dans la défense des Jaguars de Jacksonville pour un touché lors de leur affrontement de la quatrième semaine

Ils sont également deuxièmes en verges au sol par match (156,9), derrière seulement les Ravens de Baltimore, au cours de la même période et leurs adversaires de jeudi soir, les Texans, ont accordé un record de 43 touchés et 159,8 verges au sol par match au cours de la même tronçon. Fais attention!

“Philadelphie est une équipe qui prospère sous les projecteurs. Ils aiment être les rois de la NFL. Ils n’ont été que des affaires toute l’année. Peu importe à qui ils jouent, ils sortent généralement en feu et dominer le jeu. Cette équipe est assez spéciale. L’ancien quart-arrière de la NFL Chris Simms sur les Eagles 8-0

Le receveur vedette AJ Brown a également été d’une grande aide pour Hurts dans le jeu des passes après son échange avec les Titans du Tennessee pendant l’intersaison.

Les 659 verges sur réception de Brown sont les plus élevées par un joueur des Eagles au cours des sept premiers matchs d’une saison depuis les 763 verges du Temple de la renommée Terrell Owens en 2005, au cours desquelles Philadelphie a atteint le Super Bowl.

Brown, comme l’a parfaitement démontré ses 156 verges et ses trois touchés sur six attrapés lors de la dernière victoire des Eagles contre les Steelers de Pittsburgh dimanche, est un pur cauchemar pour les défenseurs.

Le receveur large des Eagles de Philadelphie AJ ​​Brown a marqué trois touchés en première mi-temps contre les Steelers de Pittsburgh dimanche

Les Steelers l’avaient doublement couvert sur la majorité, sinon la totalité, de ses prises de but, comme il s’est assuré de leur faire remarquer (littéralement!) En comptant le nombre de joueurs qu’il a battus pour célébrer le dernier de ses touchés.

Et, jumelé à DeVonta Smith, explosif de deuxième année, le duo forme l’un des tandems de receveurs les plus dévastateurs de la ligue.

Les Eagles se classent actuellement au troisième rang de la NFL à la fois en attaque totale (395,4 verges par match) et en défense (298,4 YPG autorisés), alors qu’ils occupent également le troisième rang des marqueurs en attaque (28 points par match) et ne sont que juste poussés au quatrième sur défense (16,9 PPG autorisés).

Roquan Smith a refoulé ses larmes et a quitté sa conférence de presse lorsqu'il a été interrogé sur l'ancien coéquipier Robert Quinn, qui a été échangé aux Eagles de Philadelphie.

Philadelphie a également récolté 23 sacs des quarts jusqu’à présent cette saison, une moyenne de 3,3 par match en deuxième place de la ligue. Cela rend l’ajout de l’ailier défensif du Pro Bowl Robert Quinn via le commerce des Bears de Chicago la semaine dernière d’autant plus remarquable. Quinn a récolté 18,5 sacs la saison dernière, le deuxième plus grand nombre de la NFL.

C’est juste une indication supplémentaire que les Eagles sont pleinement “participants” à la saison 2022 alors qu’ils cherchent à faire une course au Super Bowl.

Rester invaincu toute l’année pourrait bien être exagéré, mais, comme l’a montré leur début de saison 7-0, c’est une équipe des Eagles qui aime défier les sceptiques. Jusqu’où peuvent-ils aller ?

