Eagles contre Cowboys : 15 gagnants, 9 perdants, 6 IDK

Les Eagles de Philadelphie ont une fiche de 8-1 après une victoire stressante contre le Cowboys de Dallas! Il est temps de distribuer des gagnants, des perdants et des IDK.







GAGNANTS

PERSPECTIVES DES PLAYOFFS DES EAGLES

Déjà abordé ce sujet dans un article séparé mais il convient de répéter que cette victoire a été énorme pour les perspectives des Eagles en séries éliminatoires.

Avoir une fiche de 8-1 et faire chuter Dallas à 5-3 est tellement mieux que de tomber à 7-2 et de voir les Cowboys dépasser au moins temporairement la première place de la NFC Est en égalant ce record avec une victoire probable sur le Géants de New York pendant le congé de Philadelphie.

Coussin incroyablement précieux à avoir.

Et un record qui est historiquement de bon augure pour se qualifier pour le dernier match de la saison de football :

BRANDON LEE GRAHAM

Après avoir enregistré 11 sacs, un sommet en carrière l’année dernière, BLG a connu un début de saison tranquille avec seulement la moitié d’un sac et un TFL en huit matchs.

On ne pouvait s’empêcher de se demander si le joueur de 35 ans avait encore de l’essence dans le réservoir.

Il s’avère que c’est le cas !

Graham a réussi 1,5 sacs lors de jeux consécutifs lors de l’avant-dernier entraînement des Cowboys. Il a contribué à forcer Dallas dans un scénario de 3e et 21 qui a conduit à un turnover lors des downs.

Si l’offensive avait fait un meilleur travail pour clôturer le match, cela aurait été le dernier entraînement des Cowboys.

Nous devons également mentionner que l’agitation de Graham lors de la tentative de conversion en deux points a incité Dak à sortir des limites avec le ballon en deçà de la ligne de but. Si Dallas s’était réellement converti, ils auraient au moins pu envoyer le match en prolongation avec un panier.

À propos, Graham n’est qu’à un match d’égaler David Akers pour le plus grand nombre de matchs jamais joués sous l’uniforme des Eagles.

JOSH SWEAT

Sweat a repris le rôle de Haason Reddick en tant que The Closer dans ce match.

Alors que les Cowboys avançaient jusqu’à la ligne des six mètres des Eagles, il semblait que Philly allait vraiment tout faire sauter. Mais après un faux départ qui a repoussé Dallas à la ligne des 11 yards, Sweat (se précipitant du côté habituel de Reddick pour un twist !) a battu Terence Steele pour limoger Prescott sur la ligne des 22 yards.

Sweat mérite plus de reconnaissance nationale pour la saison qu’il mène.

JALEN A MAL

Hurts a fait peur à tout le monde lorsqu’il s’est levé lentement après avoir porté un casque sur son genou meurtri à la fin du deuxième quart-temps. Il semblait souffrir sérieusement.

Vous auriez pu entendre une mouche voler avec le calme qui régnait au Linc pendant la mi-temps.

Mais Hurts a rapidement prouvé qu’il était capable de continuer à jouer. Bien qu’il soit plus limité que d’habitude en tant que coureur, il a pu lire Micah Parsons sur une option et décoller en troisième position pour déplacer les chaînes.

Trois jeux plus tard, il aurait peut-être réalisé son meilleur lancer de la saison en laissant tomber un centime absolu à DeVonta Smith dans la zone des buts pour le score de feu vert. Le demi de coin battu lors de ce jeu était DaRon Bland, qui a accordé la note de passeur la plus basse de la NFL cette saison lorsqu’il était ciblé (33,8).

On ne peut vraiment pas en dire assez sur la ténacité et la volonté de gagner de ce mec.

Au total, Hurts a complété 73,9 % de ses tentatives pour 207 yards (moyenne de 9,0), deux touchés, aucune interception et une note de passeur de 130,2. Ce n’était que son deuxième match cette saison et le premier depuis la semaine 4 sans aucun cadeau.

Les Eagles avaient besoin de leur quart-arrière de franchise pour remporter une victoire signée contre leur principal rival dans un match aussi critique et c’est exactement ce qu’il a fait. Hurts réussit très bien à porter l’équipe avec son bras tout en ne pouvant pas s’appuyer sur sa capacité normale de course.

Il gagne juste.

DEVONTA SMITH

Comme indiqué précédemment dans la section Hurts, le touché de Smith a eu lieu lors d’un jeu où il a réussi à battre l’un des cornerbacks les plus performants de la NFL en ce moment.

DeVonta a également réussi une saisie clé des 3e et 9 pour déplacer le ballon vers le territoire de Dallas lors du deuxième entraînement TD de Philly.

150 yards pour lui au cours des deux derniers matchs après n’en avoir produit que 99 lors des trois matchs précédents. Également des TD consécutifs pour la première fois depuis les semaines 1 et 2.

Vérifier DeVonta parle de sa célébration TD avec AJ Brown et plus dans l’interview de Raichele Privette avec lui pour BGN Radio :

SOIRÉE DE CHANCE

Ne vous y trompez pas : les Eagles ne gagnent pas ce match sans avoir de chance.

La chance n’est certainement pas la seule raison pour laquelle ils ont gagné ; ils ont pris l’avance de 28-17 qu’ils avaient établie.

Mais tâtonner trois fois et tous les récupérer ? Surtout celui de la fin où AJ Brown croise D’Andre Swift ? Le ballon a clairement rebondi en leur faveur.

Et les Eagles n’ont rien à excuser à cet égard. Les Cowboys ont eu beaucoup de chance lors des matchs contre Philadelphie au cours de l’histoire récente.

Certaines choses me viennent à l’esprit :

Le coup d’envoi d’ouverture de Dan Bailey en 2014, où le ballon a rebondi inexplicablement VERS l’équipe de couverture du coup d’envoi des Cowboys pour une récupération de Dallas. Sérieusement, quand avez-vous déjà vu cela arriver ?

Leodis McKelvin a à peine laissé tomber un choix sûr au quatrième quart par Dak Prescott en 2016. Les Cowboys ont ensuite remporté le tirage au sort en prolongation avant de se diriger vers le TD gagnant.

Les Cowboys ont bénéficié de la décision la plus inadmissible que j’ai jamais vue contre les Eagles : No Clear Recovery. Ensuite, ils ont remporté le tirage au sort en prolongation (ENCORE) pour mettre en place le TD gagnant, qui était un troisième lancer de Dak qui a été dévié d’une manière ou d’une autre par Rasul Douglas dans les mains en attente d’Amari Cooper.

Haason Reddick a limogé Dak Prescott l’année dernière et les Cowboys ont récupéré d’une manière ou d’une autre avec une tonne de défenseurs des Eagles à proximité tandis que Gardner Minshew et Miles Sanders ont chacun perdu un échappé contre Dallas.

Alors oui, je vais dire que la chance devait enfin jouer en faveur des Eagles plutôt que contre eux dans un match des Cowboys.

Pour moi, ces moments ci-dessus ont été perdus au profit d’un argument de discussion trop simpliste selon lequel les Cowboys et Dak « possèdent » les Eagles.

NICK SIRIANNI

Félicitations à Sirianni pour avoir été agressif dès le saut. Il a permis aux Eagles de réussir à partir de 4e et 1 sur leur propre ligne de 32 verges. Cela DEVRAIT être une décision facile lorsque vous avez un jeu de courte distance pratiquement imparable comme le Brotherly Shove qui travaille pour vous… mais tous les entraîneurs ne l’auraient pas fait.

Sirianni a récidivé plus tard aux 4e et 3e distance de la ligne des 27 verges des Cowboys pour aider à finalement prendre une avance de 7-0 pour les Eagles. En revanche, Mike McCarthy s’est contenté d’un panier des 4e et 3e à seulement six mètres de la ligne des 33 verges à la fin du deuxième quart.

Même si cela a échoué, j’ai aimé la décision de Sirianni de contester la place sur un sneak 4e et 1 de Dak Prescott. Contester la place dans une telle situation est généralement inutile, mais il s’agissait d’une opportunité à fort effet de levier avec un turnover sur les downs en territoire de premier score sur la ligne. Il semblait que Dak n’avait pas réussi à obtenir le marqueur.

Sirianni obtient un certain crédit pour que l’offensive ait fait de bonnes choses pour se forger une avance pouvant atteindre 11 points.

Il porte également une part de responsabilité dans les erreurs de fin de match. Avant ce match, Sirianni a expliqué comment son message aux joueurs consistait à ne pas se battre. Et ils étaient trop près de le faire !

L’approche conservatrice consistant à obliger les Cowboys à brûler leurs temps morts et à s’appuyer sur une défense qui était en train d’être déchiquetée n’était pas intelligente. Les Eagles auraient dû faire un meilleur effort pour tenter d’obtenir un premier essai et terminer le match en attaque.

BRIAN JOHNSON

Commençons par les points positifs.

La volonté du TD de grimper de 11 points a été plutôt magistrale ; les Eagles ont parcouru 87 verges en 11 jeux tout en prenant 6:18 de retard.

Au total, l’offensive des Eagles a produit 28 points et 292 verges sur une défense de Dallas qui accordait 17,4 points offensifs par match et 287,4 verges par match.

Les Eagles ont réussi à convertir leurs trois déplacements dans la zone rouge en touchés, les plaçant 12/16 au cours de leurs quatre derniers matchs combinés. Ils ont fait des progrès réels et significatifs dans ce domaine.

Maintenant, place à la débâcle de fin de jeu.

Johnson prend beaucoup de chaleur pour le jeu de tir contre AJ Brown alors qu’il affronte les 3e et 3 lors de l’avant-dernier entraînement de Philly.

je faire Je pense qu’une course a plus de sens là-bas, car vous pouvez remonter un peu plus d’horloge et éventuellement vous préparer à y aller en 4ème et courte si vous n’obtenez pas déjà le premier down.

Cela dit, je pense que Johnson reçoit une chaleur disproportionnée pour ce jeu (c’est parti, étant à nouveau un fervent défenseur du CO des Eagles). D’une part, sommes-nous sûrs que Hurts n’a pas vérifié ? Même si c’est totalement sur Johnson, il fait lancer Hurts à un joueur qui a été carrément imparable. Ce n’est pas vraiment un concept flagrant. Et même si c’est un mauvais jeu, cela ne justifie pas un mauvais lancer de Hurts qui sort des limites là-bas.

Dans l’ensemble, je suis toujours plus encouragé par Johnson qu’autrement.

HAASON REDDICK

Reddick à travers neuf matchs…

2022 : 6,5 sacs, 5 TFL, 9 coups sûrs QB

2023 : 7,5 sacs, 8 TFL, 12 coups sûrs QB

JASON KELCE

Kelce était le joueur le mieux noté des Eagles par PFF.

Mais bien plus important encore :

KENNY GAINWELL

Sirianni a parlé de ne pas perdre confiance en Gainwell et, bien sûr, il a été la première zone rouge à revenir contre Dallas. Et, naturellement, il a probablement réalisé son meilleur run de la saison pour un touchdown. Félicitations à Kenny.

Gainwell a également réalisé un bon bloc d’avance pour D’Andre Swift sur ce jeu de paquet de poney qui a gagné 20 mètres (on aurait dit qu’un jeu de course était en fait une passe).

TUER DARIUS

Slay a également seulement une note de passeur de 85,0 en couverture et a aidé à réaliser ce tacle clé sur Dak avec Cunningham pour le maintenir en deçà de la zone des buts.

ZAC…