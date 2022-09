Eagles-Commanders une mine d’or fantastique? Découvrez pourquoi dans le guide de match et d’accessoires NFL de la semaine 3 de Spencer – Shaw Local

Les matchs de la NFL de la semaine 3 ne semblent pas aussi excitants que d’habitude, mais il y en a encore plusieurs qui méritent d’être surveillés pour nous, les amateurs de football Fantasy.

Que vous jouiez à la fantasy d’une saison ou à DFS, nous avons mis en évidence les matchs les plus idéaux qui projettent d’avoir une rafale de points ainsi que celui qui devrait laisser les managers de fantasy courir à couvert en raison du manque prévu de score.

Nous avons également mis en évidence les meilleurs jeux d’accessoires de la semaine 3 pour passer, se précipiter et recevoir avec des cotes de Césars Sportsbook.

MEILLEURS MATCHUPS À SURVEILLER

Fusillade de la semaine : Aigles chez les commandants

Les Bills-Dolphins et les Lions-Vikings étaient en lice pour celui-ci, mais les Eagles-Commanders ont remporté le gâteau car il y a tellement de joueurs talentueux des deux côtés. Jalen Hurts et Carson Wentz ont tous deux l’air bien améliorés cette saison et sont prêts à s’affronter, car Hurts a excellé contre les commandants la saison dernière et il y a un récit de vengeance pour Wentz.

La fantaisie commence : QB Jalen Hurts et Carson Wentz; les RB Miles Sanders et Antonio Gibson ; WRs AJ Brown, Terry McLaurin, Curtis Samuel, DeVonta Smith (jeu flexible) et Jahan Dotson (jeu flexible); TE Dallas Goedert et Logan Thomas

Lowkey une fusillade : Raiders chez Titans

Les Raiders et les Titans ont tous deux une fiche de 0-2 et seront probablement agressifs tôt et souvent pour marquer des points afin d’éviter le redoutable 0-3. Jusqu’à présent, aucune des deux attaques n’a répondu aux attentes, mais les défenses non plus. Cela représente donc une excellente occasion pour les joueurs vedettes comme Derrick Henry et Davante Adams de rebondir et d’offrir de la valeur dans DFS.

La fantaisie commence : QB Derek Carr; les RB Derrick Henry et Josh Jacobs; WR Davante Adams, Hunter Renfrow (si actif), Robert Woods (jeu flexible) et Treylon Burks (jeu flexible); TE Darren Waller

Reste loin: Texans aux ours

Il y a plusieurs affrontements cette semaine qui ne semblent pas si attrayants à des fins fantastiques, mais il n’y en a aucun qui semble plus grossier que les Texans et les Bears. Les deux infractions ne semblent pas pouvoir se sortir de leur propre chemin et se bagarreront probablement une fois de plus en mettant l’accent sur le jeu de course.

Coup de fantaisie : Faites asseoir tout le monde sauf RB David Montgomery et WR Brandin Cooks

MEILLEURS JEUX D’ACCESSOIRES

Qui passe: Tua Tagovailoa MOINS DE 259,5 verges (-137) contre Bills

Tagovailoa sort du match de sa vie au cours duquel il a lancé plus de 400 verges et six touchés, mais cette semaine ne projette rien de tel contre une défense d’élite des Bills.

SM : Jared Goff PLUS DE 245,5 verges (-117) chez les Vikings

Se précipiter : Dalvin Cook PLUS DE 77,5 verges (-137) contre les Lions

Cook s’est régalé contre les Lions tout au long de sa carrière, et il devrait pouvoir le faire à nouveau avec les Vikings visant à établir la course après la débâcle de la semaine dernière à Philadelphie.

SM : David Montgomery PLUS DE 65,6 verges (-123) contre les Texans

Réception : Davante Adams PLUS DE 80,5 verges (-115) aux Titans

Les Titans viennent d’être incendiés par Stefon Diggs, que les Bills ont fortement ciblé, alors attendez-vous à ce que les Raiders emploient une stratégie similaire avec leur n ° 1 à Adams dimanche.

SM : DJ Moore PLUS DE 54,5 verges (-117) contre les Saints

RECORD PROP SAISON

Qui passe: Meilleur jeu 0-2, HM 2-0

Se précipiter : Meilleur jeu 1-1, HM 0-2

Réception : Meilleur jeu 2-0, HM 2-0

Spencer ‘the Guru’ Urquhart (@spencertheguru) est analyste de fantasy football depuis 2014, fondant une communauté de plus de 6 000 followers