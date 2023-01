Eagles-49ers : images et sons d’une scène bruyante à Philadelphie

Lorsque les Eagles accueillent les 49ers pour le championnat NFC, cela ne prend qu’une question de temps avant que les choses ne deviennent agitées à Philadelphie.

Les fans des Eagles étaient au rendez-vous dimanche, y compris des célébrités notables et d’autres qui se sont donné pour mission d’accueillir grossièrement les 49ers en visite.

Voici quelques-uns des meilleurs moments

Rocky ou Brocky ?

C’est une façon de montrer votre soutien à Brock Purdy…

A. J. Brown, Quartier Jimmie entrer dedans avant le match

Écoute cette foule

Des anciens des Eagles dans la maison !

Quelques autres fans célèbres

Jalen fait mal est enflammé

L’entrée des 49ers devient difficile aussi

Les fans des Eagles trollent Joey Bosa…

… et Jerry Rice trolle les fans des Eagles

