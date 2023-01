Eagle Watch Weekend à Starved Rock présente plus que des aigles – Shaw Local

Eagle Watch Weekend a présenté des activités samedi et dimanche au Starved Rock Visitor Center, au Illinois Waterway Visitors Center et au Starved Rock Lodge.

Les visiteurs ont regardé dans des jumelles installées pour voir les aigles qui nichent sur Plum Island dans la rivière Illinois, en face du parc, de l’écluse et du barrage. De plus, des programmes mettant en vedette d’autres oiseaux de proie de l’Illinois, des danses amérindiennes et des informations sur les aigles ont diverti les visiteurs pendant l’événement hivernal annuel.

Depuis le pont supérieur du centre des visiteurs de l’Illinois Waterway le samedi 28 janvier 2023, Don Goerne observe un aigle au-dessus de la rivière Illinois pendant le week-end Eagle Watch. (Tom Sistak pour Shaw Media)