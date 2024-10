Eagle-Eyed Warhammer 40,000: Les fans de Space Marine 2 repèrent le chapitre presque confirmé qu’il recevra un pack cosmétique après les Dark Angels

Cette semaine, Focus Entertainment, éditeur de Warhammer 40,000 : Space Marine 2, a publié une nouvelle bande-annonce ci-dessous, montrant le DLC à venir dans le jeu dans le cadre de sa première année de mises à jour post-lancement. Il a confirmé l’arrivée imminente du type d’ennemi Tyranid Hierophant Bio-Titan, du nouveau pistolet Neo-Volkite et du très attendu pack cosmétique du chapitre Dark Angels.

Mais il semble que ce ne soit pas tout ce qui a été confirmé.

Les fans aux yeux d’aigle ont également repéré un certain nombre de DLC que ni Focus ni le développeur Saber Interactive n’ont annoncés, bien que certains d’entre eux aient été fortement évoqués via le datamining. Tout d’abord, nous voyons ce qui ressemble à une confirmation que le chapitre Ravenwing des Space Marines est sur le point de recevoir un pack cosmétique après que les Dark Angels aient obtenu le leur.

Dans la vidéo, nous voyons l’écran de menu pour les produits cosmétiques Dark Angles, et en haut de l’écran, nous pouvons voir le symbole Raven Guard suivant en ligne.

Crédit image : Focus Entertainment.

Cela correspond aux actifs dataminés des casques Mark 6 Corvus et Mark 7 Aquila Astartes, ce qui suggère fortement que Saber envisage d’étendre la personnalisation Space Marine du jeu au-delà des variantes de la dernière armure assistée Mark 10 Tacticus.

Space Marine 2, qui se déroule dans l’ère Indomitus actuelle et en cours de Warhammer 40,000, présente des marines Primaris (plus grands, plus forts, meilleurs) et se concentre donc sur les derniers ensembles d’armures de la table. Cependant, cette datamine suggère que d’anciens favoris sont potentiellement en route, et c’est le casque « à bec » popularisé par le chapitre Raven Guard des Space Marines qui a le plus enthousiasmé les fans de Warhammer 40 000.

Ce que nous ne savons pas à ce stade, c’est quelle classe Space Marine 2 devrait recevoir le skin Raven Guard. Le Heavy en possède déjà un et, bientôt, le Bulwark aura son skin Dark Angels. Cela laisse l’Assaut, le Sniper, le Tactique et l’Avant-garde à gagner.

On s’attend à ce que le skin Raven Guard ne soit pas publié avant 2025, la saison 2 devant débuter très prochainement et se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. La saison 3 semble être un pari décent.

Pendant ce temps, les fans ont repéré d’autres chapitres successeurs de Space Marine 2 dans la bande-annonce. Éditeur R97R compilé une liste utile ci-dessous :

Anges de l’absolution

Anges de la Rédemption

Anges de la vengeance

Le sans nom

Lames de vengeance

Gardiens encapuchonnés

Porteurs de jugement

Anges de défi (potentiellement)

Crédit image : Focus Entertainment.

C’est maintenant là que les choses deviennent vraiment intéressantes, et c’est grâce à Warhammer 40,000 YouTuber Maître de chapitre Valrak pour avoir repéré cela. À un moment donné de la bande-annonce, où nous voyons un Space Marine combattre un Thousand Sons Chaos Marine, nous voyons ce qui ressemble beaucoup à un chaman Tzaangor (le démon monté au sommet d’un disque volant de Tzeentch).

Vérifiez le chaman Tzaangor flou en haut à gauche de la capture d’écran ci-dessous :

Crédit image : Focus Entertainment.

L’ajout de nouveaux ennemis est sur la feuille de route de Space Marine 2, et en effet Focus a déclaré que les saisons 3 et 4 ajouteraient de nouveaux ennemis Tyranides et Thousand Sons. Un chaman Tzaangor ferait l’affaire, peut-être en lançant des éclairs magiques dans une nouvelle carte d’opérations PvE.

Voici une image du modèle Tzaangor Shaman de Games Workshop lui-même :

Un chaman Tzaangor. Crédit image : Atelier de jeux.

Sabre récemment sorti Le patch 3.0 qui change la donne pour Space Marine 2 ce qui a fait un changement apparemment inoffensif dans la fin qui a enthousiasmé les fans de Warhammer 40,000 . Les fans ont également déniché Produits cosmétiques Space Marine 2 intéressants et inédits en dataminant le jeu.

Pendant ce temps, IGN a interviewé Tim Willits, directeur de la création de Sabre, à propos du succès record de Space Marine 2. Il a révélé le coup de pouce qu’il espère que la PS5 Pro donnera à Space Marine 2 discuté comment le succès éclatant de Space Marine 2 avait « tout changé » pour le studio et à quel point Games Workshop protège la marque Warhammer 40,000 .

Wesley est le rédacteur en chef des actualités britanniques pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez joindre Wesley à [email protected] ou de manière confidentielle à [email protected].