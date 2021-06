Eagle Eye: Khabib fait des prédictions pour la trilogie McGregor-Poirier alors que d’anciens ennemis se préparent à régler la rivalité

Profitant maintenant confortablement de sa retraite, Khabib peut s’asseoir et regarder les rangs de 155 livres de l’UFC le détruire pour l’or qu’il possédait autrefois.

Le Brésilien Charles Oliveira a été l’homme à tenter sa chance en battant l’ancien prétendant de Bellator Michael Chandler pour revendiquer le titre vacant, mais le vainqueur de la troisième rencontre entre McGregor et Poirier décidera probablement qui le Brésilien rencontrera dans sa première défense. .

La rivalité de McGregor et Poirier a bouclé la boucle avant leur trilogie, de l’animosité de leur premier concours en 2014 (réglé par McGregor avec un KO explosif au premier tour), à la bonhomie qui a caractérisé le deuxième combat (qui s’est conclu avec l’exigence américaine vengeance), et de nouveau à l’acrimonie avant la troisième réunion grâce à une dispute sur un paiement de charité.

McGregor a juré “plus de Mr Nice Guy” après sa défaite contre Poirier, et The Notorious sait qu’une autre perte pourrait irrémédiablement nuire à ses espoirs de récupérer la moitié des deux morceaux d’or de l’UFC qu’il appelait autrefois le sien.

Khabib est un homme qui connaît bien les deux combattants, ayant étouffé la paire pendant son règne au sommet du classement des poids légers.

Et lorsqu’on lui a demandé comment il envisageait le troisième combat, le Russe invaincu avait une prédiction simple basée sur la puissance initiale explosive de McGregor et les caractéristiques plus durables de Poirier.

« C’est la même chose [as the previous fights], « Khabib a déclaré à l’UFC Russie.

« Si c’est le premier tour [for a finish], je soutiendrais Conor. De la seconde et plus loin, puis Dustin [wins]. «

Alors que McGregor et Poirier sont les plus gros tirages de la division – certainement dans le cas du premier – le pli de 155 livres est empilé avec un mélange éclectique de talents que Khabib a comparé à un « guerre mondiale ».

L’Aigle a longtemps conseillé à son ami et partenaire d’entraînement Islam Makhachev de finir par atteindre le sommet des poids légers, mais a également félicité les stars russophones Arman Tsarukyan, Damir Ismagulov et Rafael Fiziev comme « les gars forts » qui ont le potentiel « aller loin ».

« C’est une belle composition de la division. Les Brésiliens, si vous regardez [Charles] Oliveira et [Rafael] dos Anjos. Les Américains sont bien représentés. Poirier, [Justin] Gaethje, Chandler », a déclaré l’ancien roi des poids légers.

« On pourrait dire que c’est comme une guerre mondiale, les Brésiliens, les Américains, les Russes.

« Cette division a toujours été la plus intéressante et la plus forte… ce sera amusant d’ici la fin de l’année », il ajouta.