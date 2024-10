EA Sports simule la saison 2024-25 en utilisant « NHL 25 »

La simulation prédit que les Rangers battront les Oilers d’Edmonton lors du septième match de la finale de la Coupe Stanley. En plus du trophée du championnat, le gardien Igor Shesterkin remporte le trophée Conn Smythe, après avoir remporté le trophée (numérique) Vézina.

Les véritables champions en titre des Panthers de la Floride affronteront les Bruins de Boston au premier tour des séries éliminatoires simulées, ce qui marquerait la troisième saison consécutive que ces deux équipes se voient en séries éliminatoires. Contrairement aux deux saisons précédentes, cette fois la simulation dit que ce sont les Bruins qui sortent victorieux et atteignent la finale de la Conférence Est avant de s’incliner face aux Rangers.

L’attaquant des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews remporte le trophée Hart Memorial et le trophée Maurice Richard. L’attaquant des Oilers Connor McDavid remporte les trophées Ted Lindsay et Art Ross, le défenseur de l’Avalanche du Colorado Cale Makar remporte le trophée commémoratif James Norris et la recrue des Sharks de San Jose Macklin Celebrini remporte le trophée commémoratif Calder pour compléter les simulations de récompenses de fin de saison.