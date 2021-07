EA Sports publie la bande-annonce de FIFA 22, détaillant l’édition la plus réaliste de la franchise de football à ce jour

Kylian Mbappe fait la couverture de FIFA 22 d’EA Sports. EA Sports

Oubliez Lionel Messi remportant la Copa America, ou l’Angleterre remportera potentiellement l’Euro 2020, les fans de football ont bien plus de raisons de se réjouir : EA Sports a dévoilé la bande-annonce du tout nouveau FIFA 22.

Et pour la deuxième année consécutive, l’attaquant du Paris Saint-Germain et de la France Kylian Mbappe fera la couverture. Il est rare que la même star soit le visage de la franchise de la FIFA, les exemples les plus récents étant Messi et Cristiano Ronaldo.

Selon EA, ce sera le chapitre le plus réaliste à ce jour. C’est parce que FIFA 22 utilise ce qu’on appelle la technologie « HyperMotion », qui utilise la capture de mouvement de 22 joueurs sur un terrain à haute intensité, ce qui serait une première dans l’industrie.

Les développeurs affirment qu’HyperMotion, combiné à leur propre apprentissage automatique, offre « l’expérience de football la plus réaliste, la plus fluide et la plus réactive », avec près de 9 millions d’images d’action de match capturées et analysées, donnant à EA des tonnes de données de référence pour créer mouvements « organiques » au jeu. Donc, plus besoin de vous plaindre de contrôleurs cassés ou d’une IA douteuse.

Cette dernière édition est plus robuste que jamais, avec plus de 17 000 joueurs dans plus de 700 équipes dans plus de 90 stades et plus de 30 ligues disponibles, y compris l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, la toute nouvelle UEFA Europa Conference Ligue, Premier League, Bundesliga, La Liga, CONMEBOL Copa Libertadores et CONMEBOL Copa Sudamericana.

Alors chargez vos manettes et comptez les jours jusqu’au 1er octobre. Une toute nouvelle édition de FIFA arrive à la maison.