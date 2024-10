EA Sports prédit le classement de la LNH et le vainqueur de la Coupe Stanley 2025

Alors que la saison 2024-25 de la LNH démarre, EA Sports a déjà publié les chiffres de l’ensemble de la campagne, offrant aux fans un aperçu de ce qui pourrait se dérouler au cours des prochains mois.

Alors que NHL 25 arrive sur les tablettes ce week-end, la simulation de saison annuelle d’EA est sortie. Et si l’une de ces prédictions virtuelles se vérifie, cette année pourrait voir de sérieux drames sur la glace.

Les équipes canadiennes dominent… mais la sécheresse continue

Cela pourrait être une autre grande année pour les équipes canadiennes, alors que les Maple Leafs de Toronto, les Canucks de Vancouver et les Oilers d’Edmonton devraient tous terminer au sommet de leurs divisions respectives.

Les choses ne s’annoncent pas aussi brillantes pour les Flames de Calgary, les Canadiens de Montréal, les Jets de Winnipeg et les Sénateurs d’Ottawa, car les quatre équipes manquent les séries éliminatoires dans la simulation.

Et même si les partisans des Leafs se sentent heureux de remporter la division Atlantique, on s’attend une fois de plus à ce qu’ils échouent au premier tour.

Le plus grand chagrin, cependant, est réservé à Edmonton, car les Oilers devraient tout gagner douloureusement, pour ensuite échouer à nouveau lors du septième match de la finale de la Coupe Stanley – cette fois contre les Rangers de New York.

Matthews monte d’un cran

Le capitaine des Leafs nouvellement couronné, Auston Matthews, s’apprête à connaître une saison inoubliable. La simulation d’EA prédit que le centre superstar, qui vient de connaître une saison de 69 buts, marquera un total époustouflant de 75 buts, ce qui le placera au huitième rang de tous les temps pour les buts en une seule campagne dans la LNH.

Matthews ne devrait pas seulement remporter le trophée Rocket Richard, il devrait également remporter le trophée Hart en tant que MVP de la ligue pixelisée.

McDavid recommence

Et bien sûr, le capitaine d’Edmonton, Connor McDavid, fera encore une fois les choses de McDavid.

EA place le joueur de 27 ans en tête de la ligue avec un total prévu de 147, remportant à la fois le trophée Art Ross et le prix Ted Lindsay.

Autres prédictions

Le nouveau club de hockey de l’Utah devrait participer aux séries éliminatoires lors de sa première saison, tandis que le centre des Blackhawks de Chicago, Connor Bedard, devrait inscrire 105 points, consolidant ainsi son statut d’un des talents les plus brillants de la ligue à sa deuxième année seulement.

LNH 25 est disponible dans le monde entier sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.